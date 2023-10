Carros sem placa e rodovias sem radar: EUA relaxam nas leis de trânsito?

1 - Motociclista pode rodar sem capacete

Imagem: Infomoto

No Brasil, o uso de capacete é obrigatório para todos os motociclistas

A regra vale inclusive condutores de motonetas com 50 cm³ de cilindrada e ciclomotores

Aqui, quem for flagrado sem o equipamento comete infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos no prontuário do condutor e suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

Já nos EUA, há Estados nos quais o equipamento de segurança simplesmente não é exigido