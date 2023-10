Dojão do Raul: carro do Maluco Beleza que sumiu após jantar ainda existe

Ele faz questão de preservar a originalidade dos veículos que restaura, seguindo fielmente as especificações, os componentes e até a pintura da época na qual foram lançados.

Dodge Magnum 1979 que foi de Raul Seixas teve restauração concluída no início de 2018 Imagem: Arquivo pessoal

Porém, no caso específico do "Dojão do Raul", ele fez algumas concessões.

"Fizemos toda a funilaria e pintura, como de costume, e tentamos preservar todas as peças que eram do carro. O vidro do motorista, na parte superior, está um pouco lascado, não faço ideia de como isso aconteceu. Eu poderia simplesmente pegar outro vidro original e substituir, mas preservei", conta o colecionador.

Ele também manteve as partes cromadas "pipocadas" no console central, onde fica a alavanca do câmbio automático. Badolato fez o mesmo com o painel, trincado, e as rodas de liga leve, que não vieram de fábrica no Magnum branco Ártico.

Console central com marcas de uso por Raul foi mantido como estava na restauração do Dodge Imagem: Rafael Morais

"Decidi preservar, já que era o console que o Raul usava. Restauramos a almofada do painel e pintamos na cor original. Outra coisa que a gente manteve como assinatura do carro foram as rodas de liga, nem acho elas particularmente bonitas, mas elas estão em fotos de época".