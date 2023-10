Câmbio automático com bateria arriada: dá para pegar no tranco?

Siga o UOL Carros no

O câmbio automático já equipa cerca de 50% dos carros novos vendidos no Brasil.

Muitos nunca dirigiram antes um automóvel do tipo e é natural ter dúvidas sobre sua operação e manutenção. Uma das mais comuns é relativa a veículos automáticos com bateria arriada: na emergência, dá para fazer o motor "pegar no tranco", como em carros manuais, sem detonar a transmissão?

De acordo com o engenheiro Erwin Franieck, conselheiro da SAE Brasil, é possível usar o método em carros com transmissão automática para fazer o motor ligar. No entanto, a prática não é aconselhável por causa dos riscos envolvidos.