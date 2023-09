Novo Corolla: onde sedã médio de sucesso ganha e perde ante os seus rivais

Com etanol, as versões com motor 2.0 não híbrido fazem 8,6 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada. Com gasolina, os números sobem para 12,3 km/l e 14,9 km/l. As híbridas, por sua vez, brilham com os seus 12,8 km/l (cidade) e 11,1 km/l (estrada) no etanol, ou 18,5 km/l (cidade) e 15,7 km/l (estrada) com gasolina no tanque

E quais são os seus rivais que chegam perto? Na realidade, nenhum é páreo para o Corolla híbrido e os melhores se aproximam apenas da motorização não híbrida do Corolla. Os mais eficientes são o VW Virtus e o Chery Arrizo 6, mas ainda assim nenhum se sobressai por completo

Enquanto o compacto da marca alemã faz, no etanol, 8 km/l (cidade) e 10 km/l (estrada), bem como 11,9 km/l (cidade) e 14,7 km/l (estrada) na gasolina, o chinês do grupo CAOA registra, no etanol, 8,9 km/l (cidade) e 9,9 km/l (estrada). Já na gasolina, os números sobem para 12,5 km/l (cidade) e 13,5 km/l (estrada)

Desempenho

O que mais chama atenção é o Chery Arrizo, uma vez que vem com motor 1.5 turbo a combustão, junto de um elétrico, que juntos produzem 160 cv e 25,5 kgfm. Com isso, por meio de um câmbio CVT de 9 marchas, acelera até 100 km/h em 9 segundos (o mesmo que o Chevrolet Cruze)