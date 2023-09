Brincadeira mortal com airbag bomba nas redes. Veja como ela é e os perigos

Da mesma forma como o airbag pode causar queimaduras por fricção até mesmo nos motoristas que se acidentam, isso pode ocorrer com quem faz a brincadeira

A força aplicada ao corpo da pessoa é tão grande que, no próprio momento do acionamento do airbag, nada impede que ela ganhe hematomas, ou até mesmo que sofra algum tipo de torção

Mas tão perigoso quanto (se não até mais) é o momento da queda. Dependendo da gravidade do impacto, pode sofrer lesões sérias, fora a perda de ar - caso a pessoa caia com a barriga para baixo

Lesões por queda podem acabar provocando mais hematomas e torções, como também luxações, quebra de ossos, rompimento de ligamentos e até outros traumatismos mais graves

Entre as partes mais vulneráveis que podemos destacar, estão a lombar, o cóccix, os punhos e os tornozelos. Entretanto, talvez a pior deles seja a cabeça