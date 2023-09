Peugeot e Citroën terão investimento de R$ 2,5 bi e híbridos no Brasil

O presidente da Stellantis para América do Sul, Antonio Filosa, se reuniu hoje com o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para confirmar a continuidade dos investimentos no Polo Automotivo de Porto Real, em ciclo de aportes que alcança R$ 2,5 bilhões até 2025.

Filosa também apresentou ao governador e outros membros do governo o novo Citroën C3 AirCross, modelo que começa a ser produzido em breve em Porto Real. O encontro reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento industrial do setor automotivo do Rio de Janeiro.