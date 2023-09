Megane elétrico: SUV é lançado para renovar Renault no país; veja detalhes

Tem tamanho de compacto, mas estilo de carro conceitual, com linhas fluidas na silhueta - que, segundo a engenharia da Renault, tem por objetivo melhorar a aerodinâmica - entre-eixos distante, além de balanços dianteiro e traseiro curtos. Como se não bastasse, tem rodas de 18 polegadas que preenchem bastante o espaço das caixas de rodas. No final, fica com a dianteira alta e a traseira musculosa.

A parte de tecnologia, entretanto, é outro grande destaque. Traz elementos ópticos de LED em 3D, que são dinâmicos em função da velocidade, além de afilamentos nas assinaturas com o mesmo sistema de iluminação branco.

Imagem: Divulgação

Por dentro, exibe console flutuante, tem carregador de celular por indução, luzes touchscreen, frenagem regenerativa com modularidade de regeneração de bateria, ACC e pacote ADAS, retrovisor com câmera para reproduzir imagem no interior, reconhecimento de placas, cluster digital multifuncional de 12,3 polegadas e multimídia de 9", entre outros destaques.

Especificações técnicas

Imagem: Divulgação

Migrando para a parte mecânica e outras especificações técnicas, tem um motor elétrico que gera 220 cv e 30,6 kgfm. Com isso, é capaz de acelerar até os 100 km/h em 7,4 segundos