Novo Peugeot 208 turbo: onde ganha e perde dos rivais que lideram as vendas

Até mesmo suspensão e freios tiveram que ser recalibrados - em decorrência das mudanças de comportamento do carro, cujo motor entrega a (maior) potência com maior agilidade ante o aspirado, bem como pelo fato da linearidade do próprio câmbio CVT e, ainda, pela nova distribuição de peso do 208. Mas isso trouxe reflexos positivos. Segundo a Stellantis, tem menor índice de rolagem de carroceria ante os seus concorrentes

Agora também ficou mais econômico, comparado com as versões 1.6 aspiradas, após testes validados pelo Inmetro. Na cidade, faz 8,8 km/l (etanol) e 12,5 km/l (gasolina), enquanto que na estrada, por sua vez, os números sobem para 10 km/l (etanol) e 14 km/l (gasolina). Os números são bem parecidos com os do HB20, por sinal (que acelera até 100 km/h em 10,7 segundos)

Ainda assim, não chega a superar o VW Polo, com consumo na gasolina de 14 km/l (cidade) e 15,4 km/l (estrada), ou no etanol com 9,6 km/l (cidade) e 11,5 km/l (estrada) - mas acelera até 100 km/h em 10,5 segundos

De todo modo, se formos levar à risca o embate nesse item - e assim, analisarmos os percentuais - o Peugeot ganha pelo fato de ter, ante o Polo, maior disparidade (boa) nas acelerações do que defasagem no quesito do consumo

Equipamentos e segurança

Aqui a disputa é equilibrada. Veja os itens de cada um a seguir: