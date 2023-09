Gasolina tem maior preço do ano e etanol já vale a pena em 15 estados

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,88

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,46

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,09

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,80

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,45 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,88

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51 + Pará

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,77

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,51

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57 + Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,36

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,04

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53 + Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,99

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,47 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,05

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53 + Rio de Janeiro

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,11

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,82

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 3,59

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,42 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,78

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50 + Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,65

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55 - Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,53

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,57

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,75

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56