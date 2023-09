BMW lança novo M2, esportivo para quem é louco por pilotar; veja o preço

Por R$ 667.950, a M2 Coupé Track acrescenta detalhes em fibra de carbono, freios esportivos, pneus semislick e bancos do tipo concha.

Mais uma novidade à caminho

A BMW celebrou o resultado obtido em agosto, quando fechou o mês com 48% de participação no segmento premium. A marca, inclusive, é líder da categoria no Brasil há anos

Até o final do ano a marca ainda realizará mais um lançamento. O X7 M60i xDrive desembarca no Brasil em outubro, um mês depois da estreia do M2

O visual esportivo é reforçado por vários detalhes funcionais, incluindo as tomadas de ar espalhadas pela carroceria alargada e as quatro saídas de escapamento

