Volvo abre pré-venda do EX30, o SUV elétrico premium 'barato'; veja preços

Com o EX30, a marca quer garantir 8,5 mil das 17 mil unidades que projeta vender no ano que vem. É assim que, segundo ela, vai assumir uma nova fase de mercado no país.

Entretanto, a investida elétrica da Volvo no Brasil não é novidade. A empresa se notabilizou nos últimos anos pela instalação de carregadores elétricos gratuitos em cidades e rodovias, além da venda/instalação de wallbox na casa dos clientes.

Como é a novidade?

Imagem: Divulgação

Trata-se do menor da marca e é o primeiro feito na China após compra da empresa pela Geely. A ofensiva da Volvo pode ser percebida quando comparamos o seu posicionamento de mercado com as principais rivais.