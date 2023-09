Peugeot 208 ganha turbo, CVT e corta preço para bater rivais; veja detalhes

Com isso, é capaz de ir de 0 a 100 km/h em 9 segundos e chegar aos 205 km/h. Ou seja, apesar de ainda não ser de fato um carro esportivo (e sim, um veículo eficiente que, por acaso, acelera bem), agora tem design, posição ao dirigir e desempenho superiores à média do segmento - para a alegria de quem gosta de um pouco de pimenta atrás do volante.

Até mesmo suspensão e freios tiveram que ser recalibrados - em decorrência das mudanças de comportamento do carro, cujo motor entrega a (maior) potência com maior agilidade ante o aspirado, bem como pelo fato da linearidade do próprio câmbio CVT e, ainda, pela nova distribuição de peso do 208. Mas isso trouxe reflexos positivos. Segundo a Stellantis, tem menor índice de rolagem de carroceria ante os seus concorrentes.

Primeiras impressões: pudemos dirigir a novidade pela primeira vez no Autódromo da Capuava (SP). Após acelerar em curvas fechadas e outras sessões de alta velocidade, deu para sentir que o hatch é, de fato, bem equilibrado e previsível. O mais legal é o fato de que pode contornar curvas com uma agilidade equiparada com os melhores (dinamicamente) de sua categoria. Resta agora saber como se sai na cidade.

Os reflexos das benfeitorias não terminam por aí. Agora também ficou mais econômico, após testes validados pelo Inmetro. Na cidade, faz 8,8 km/l (etanol) e 12,5 km/l (cidade), enquanto que na estrada, por sua vez, os números sobem para 10 km/l (etanol) e 14 km/l (gasolina).

O custo de manutenção é de R$ 530 nas três primeiras revisões. Segundo a Peugeot, isso se deve ao fato de que a cesta de peças é até 18% mais em conta do que a concorrência, ou 15% abaixo da média.

Equipamentos

Imagem: Divulgação

A primeira versão conta com central multimídia de 10,3" com conexão wireless (Android Auto e Apple CarPlay), ar-condicionado automático e digital, direção com assistência elétrica, vidros elétricos nas quatro portas, volante Sport Drive com comandos de som, sensor de estacionamento, câmera de ré, controles de tração e de estabilidade, DRL em LED e as novas rodas Kanobi aro 16"