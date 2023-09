Volvo terá SUV elétrico 'barato' no Brasil; veja preços e detalhes

Quem conseguir garantir a compra na pré-venda (que vai até o dia 15 de novembro) levará para casa um carregador wallbox de 11 kWh e também um cabo ultracharger com 4,4 kWh em tomada aterrada.

Como se não bastasse, o custo com as revisões é nulo nos três primeiros anos após a compra, ou até os 30 mil km. Com o EX30, a marca quer garantir 8,5 mil das 17 mil unidades que projeta vender no ano que vem.

Trata-se do menor da marca e o primeiro feito na China após compra da empresa pela Geely, representa uma nova fase na ofensiva da Volvo, em especial no Brasil. Para se ter uma ideia de posicionamento de mercado, o SUV elétrico mais em conta do país hoje é o Hyundai Kona EV, que custa R$ 189.990.

Em comparação a outros modelos de marca premium (considerando que a Volvo é uma delas), o valor de tabela chega a ser vezes menor. O Audi e-tron, por exemplo, custa R$ 615.990. Já o recém lançado BMW iX1 custa R$ 421.950. O Mercedes-Benz EQA, por sua vez, sai por R$ 480.900. Todos os produtos citados do famoso "trio alemão" são os SUVs elétricos mais em conta de cada uma.

A investida elétrica da Volvo no Brasil não é novidade. A empresa se notabilizou nos últimos anos pela instalação de carregadores elétricos gratuitos em cidades e rodovias, além da venda/instalação de wallbox na casa dos clientes. Já são dez pontos instalados em estradas, e a expectativa é acrescentar outros 18 nos próximos meses.