Motorista perde controle de BMW e invade estação da CPTM em São Paulo

O motorista de um automóvel BMW M2 perdeu o controle do veículo na Marginal Pinheiros e invadiu a estação de trem Vila Olímpia, da Linha 9-Esmeralda, na zona sul de São Paulo, neste domingo, 30. Com o impacto, o carro ultrapassou a mureta de proteção, arrancou as grades da rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida e foi parar na área de acesso à estação. Ninguém se feriu.

A estação, operada pela ViaMobilidade, tinha pouco movimento por ser a manhã de domingo, o que contribuiu para que nenhuma pessoa fosse atingida. O motorista, que não teve o nome divulgado, saiu ileso da batida. Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, ele disse que o carro perdeu a estabilidade após passar sobre uma mancha de óleo no asfalto. O veículo ficou danificado.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou em nota que o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Devido aos danos na estação, a perícia foi acionada. O caso foi registrado como dano no 27° Distrito Policial.