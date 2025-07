É muito provável que as pessoas mais ricas, poderosas e influentes do Japão andem no Toyota Century, um sedã executivo que também tem sua variante SUV. Agora, o Toyota mais exclusivo do mundo também oferece um opcional para maior privacidade aos ocupantes: janelas com vidros de transparência variável, ajustada ao comando de um botão na respectiva porta. O UOL Carros já relatou acessórios do tipo instalados à parte e de maneira improvisada. A diferença, agora, é que o acessório do Century vem de fábrica e não se limita ao teto solar - isso explica o custo elevado do item, quase quase igual ao de um carro de entrada zero-quilômetro. Feito para poucos O primeiro Toyota Century foi lançado em 1967, para celebrar o centésimo aniversário de Sakichi Toyoda, criador do grupo empresarial. Desde então, houve mais duas gerações do sedã e até um inédito modelo utilitário esportivo, apresentado em 2023. É o Century SUV, que custa o equivalente a R$ 1 milhão e tem produção limitada a 50 unidades mensais - todas destinadas para o Japão. Por esse valor, há todo tipo de capricho tecnológico e artesanal no carro. Dentre as exclusividades disponíveis estão os vidros ajustáveis, que são opcionais e custam mais 2 milhões de ienes (equivalente a R$ 76 mil) aos compradores. Cortina digital O opcional de janelas privativas cai bem ao dono de um Century, que certamente viaja mais nos bancos de trás do que ao volante. Por isso, logo que o SUV foi anunciado, a Toyota divulgou a função, mas levou dois anos para efetivamente inseri-la no catálogo. É uma tecnologia complexa, patenteada pela empresa AGC, também japonesa, e uma das maiores produtoras de vidro do mundo. Chamada de Digital Curtain (cortina digital, em inglês), a engenhosidade consiste em uma camada de filme laminado, que fica entre duas placas de vidro automotivo. O filme laminado ainda é composto por pequenos bastões, que são microscópicos e mudam de direção conforme uma corrente elétrica é aplicada. Quando há energia passando pelo vidro, os bastões se alinham, deixando a luz passar e tornando o vidro transparente. Quando não há energia, os bastões tomam direções aleatórias, tornando o vidro opaco. Tecnologias equivalentes à Digital Curtain já são oferecidas há anos em ambientes de escritório, por exemplo. O diferencial do que há no Century SUV, diz a AGC, é o tratamento especial para que o filme laminado não se desgaste com a quilometragem do veículo. "A Digital Curtain alcançou durabilidade química para suportar a exposição prolongada ao vento, à chuva e à luz solar", diz a empresa no site oficial do produto. "Além disso, ela também tem a durabilidade mecânica para lidar com as constantes abertura e fechamento da janela". Nas imagens de divulgação, a Toyota mostrou apenas uma das versões da cortina digital, que torna o vidro mais ou menos opaco. A AGC, entretanto, diz que também oferece uma versão ao estilo do 'insufilm', capaz de escurecer as janelas traseiras.