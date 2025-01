A segurança nas estradas é uma preocupação constante para fabricantes de automóveis e órgãos reguladores em todo o mundo. Uma novidade sobre o tema foi apresentada pela Goodyear, que apresentou um 'pneu inteligente' capaz de agir na prevenção de acidentes. Batizada de SightLine, a tecnologia conta com a integração com os sistemas de frenagem de emergência (AEB) para monitorar constantemente as condições da estrada e do pneu, transmitindo essas informações em tempo real e acionando os freios de forma mais antecipada em velocidades de até 80 km/h. Como funciona A tecnologia age através de sensores embutidos nos pneus, que coletam dados sobre a temperatura, pressão, desgaste e aderência do pneu à estrada. Essas informações são transmitidas para o sistema de controle do veículo, que por sua vez as utiliza para ajustar a sensibilidade do sistema de frenagem de emergência. Em condições adversas, como pisos molhados ou com neve, o sistema AEB é capaz de detectar o risco de aquaplanagem ou perda de aderência com maior antecedência, acionando os freios de forma mais suave e eficiente. "Ao fornecer informações críticas sobre as condições dos pneus e da estrada nos sistemas AEB, estamos ajudando as empresas e seus clientes a dar um salto à frente na segurança para sistemas AEB em veículos de passageiros", disse Chris Helsel, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da Goodyear. Um passo rumo à direção autônoma Além de melhorar a segurança em veículos convencionais, a nova tecnologia pode contribuir no desenvolvimento de veículos autônomos. Ao fornecer informações precisas sobre as condições da estrada e dos pneus, os sistemas de direção autônoma podem tomar decisões mais seguras e eficientes, contribuindo para a redução de acidentes. "A integração da tecnologia de pneus inteligentes com os sistemas de frenagem autônoma é um avanço significativo. Estamos vendo um futuro onde os veículos não apenas reagem ao ambiente, mas também se antecipam a ele", opina o engenheiro automotivo Adelson Campos Silva. "A capacidade de monitorar e analisar as condições dos pneus e da estrada em tempo real oferece aos motoristas uma camada extra de segurança que pode salvar vidas. Em situações de emergência, a capacidade do veículo de reagir mais rapidamente pode fazer toda a diferença entre um acidente evitado e uma colisão", completou.