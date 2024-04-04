A ideia de utilizar 'pneus inteligentes' é antiga, e já houve produtos que tentaram concretizar esse conceito. A nova empreitada vem da Pirelli, que promete um produto que indica em tempo real às condições dos compostos e do asfalto e até usá-los para alertar outros motoristas sobre as condições da pista O composto inteligente da fabricante italiana já é usado desde 2022 em superesportivos. Agora, sua nova geração do Pirelli Cyber Tyre está prestes a estrear em carros de série. "É como ter uma equipe de engenheiros dedicada a você", diz a Pirelli, que anunciou a Aston Martin como uma das que usarão o novo produto e já negocia com outras marcas. Como funciona Os sensores dos Cyber Tyre não são muito diferentes daqueles que indicam, por exemplo, a pressão dos pneus — o TPMS, presente até em carros mais populares. Mas existem diferenças importantes, como o posicionamento das peças. Ao contrário do TPMS, o sensor inteligente não fica na válvula de enchimento, mas na parte interna da banda rodagem. Isso garante leitura mais precisa de parâmetros como a temperatura da borracha e mais robustez no sinal. Também dá para detectar melhor como cada composto se desgasta, levando isso em consideração na dinâmica veicular. Um passo além A grande sacada dos novos pneus inteligentes, entretanto, está na comunicação bidirecional com o veículo, que se torna capaz de alterar parâmetros da direção a partir dos Cyber Tyres. Para tanto, a Pirelli se juntou à Bosch, a fim de compatibilizar a eletrônica do veículo para que as informações vindas dos pneus fosse realmente utilizáveis. A Pirelli ainda criou funções avançadas, que, a princípio, funcionam bem para carros esportivos. Entre elas, há um assistente de aquecimento dos pneus para voltas rápidas e um programa de alerta para quando a calibração normal se torna irregular para altas velocidades. Segundo a marca, é possível até que as rodas deduzam a distribuição de peso do veículo, e esse dado sirva para recalibrar controles de tração e estabilidade — seja a fim de mais diversão ou mais controle. O mesmo vale para o ABS do veículo, que se torna mais preciso com informações precisas sobre o pavimento em que se viaja. Por fim, o suporte do Cyber Tyre à rede 5G permite aplicações como o envio de uma notificação de pista escorregadia ou esburacada, via aplicativo, para outros motoristas que passarão pelo local em questão. Cada sensor pesa menos de 1 grama, e utiliza o protocolo Bluetooth de baixa energia (BLE), que é ativado apenas quando o veículo está em movimento. Isso ajuda a bateria durar durante todo o ciclo de vida do pneu, mas a Pirelli já estuda uma versão aprimorada dos Cyber Tyre, que utilizam a energia cinética da rodagem para recarregá-los. Outra expectativa é de que o serviço, gradualmente, seja aplicado também a carros mais baratos.