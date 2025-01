Reprodução Novas baterias duram mais, 'apagam' incêndios e devem revolucionar carros elétricos Wandick Donett, colaboração para o UOL Pesquisadores sul-coreanos desenvolveram uma nova tecnologia de baterias para veículos elétricos (EVs) que promete revolucionar o mercado. Além de durar mais, elas têm a capacidade de se extinguir em caso de incêndio, aumentando significativamente a segurança dos usuários. Essa abordagem de baterias autoextinguíveis não é inteiramente nova, mas a tecnologia desenvolvida pelos sul-coreanos promete ser mais eficaz e acessível. A CATL, maior fabricante de baterias para carros eletrificados do mundo, também está explorando tecnologias semelhantes para melhorar a segurança e a eficiência das baterias. UOL Carros ouviu Clemente Gauer, diretor de Infraestrutura e coordenador de Segurança da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), sobre essa nova tecnologia. "Os avanços nas tecnologias de baterias, especialmente as de lítio, continuam a trazer melhorias consistentes para os veículos elétricos. Atualmente, já contamos com baterias mais leves, eficientes e duráveis", afirma. Segundo Gauer, em termos de segurança, os veículos elétricos estão significativamente à frente dos motores a combustão. "Diferentemente dos motores a combustão, que dependem de reações químicas explosivas para funcionar, os veículos elétricos apresentam um funcionamento mais estável e seguro. Um exemplo prático disso é o fato de que, no Brasil, já temos mais de 200 mil veículos eletrificados em circulação sem registros conhecidos de incêndios envolvendo suas baterias de tração", completa. Estudos recentes, como o conduzido pela Universidade de Stanford, indicam que as baterias utilizadas hoje podem ter uma vida útil até 40% maior do que o estimado inicialmente, superando a longevidade dos próprios veículos. "Isso demonstra o nível de maturidade e confiabilidade alcançado pela tecnologia atual," acrescenta. A tecnologia de baterias autoextinguíveis, segundo ele, representa um avanço significativo para a indústria automotiva, proporcionando não apenas maior segurança, mas também maior eficiência e durabilidade. A expectativa é que essas baterias se tornem padrão em um futuro próximo, tornando os veículos elétricos ainda mais atraentes para os consumidores. Para Gauer, embora algumas pessoas ainda aguardem por novos avanços antes de adotar um veículo elétrico, é importante ressaltar que a tecnologia disponível hoje já é altamente eficiente, segura e sustentável. "Além de ser uma escolha alinhada com as demandas modernas, o veículo elétrico é mais econômico em sua operação, contribui diretamente para a saúde pública, reduzindo emissões, e oferece uma alternativa que melhora a qualidade de vida e protege o meio ambiente," conclui. Publicidade UOL Carros recomenda Reprodução CyberFusca: picape brasileira que surpreenderia Musk viraliza nas redes Leia mais Marcelo Justo/Folhapress Botão 'secreto' reduz consumo do carro no calor, mas poucos sabem usá-lo Leia mais Bombou nas redes Vitor Matsubara/UOL Posso seguir rodando? O que significa a luz que costuma acender nos carros Leia mais Getty Images/iStockphoto Por que é uma roubada dirigir com prendedor de cabelo e outros acessórios Leia mais Compartilhar essa edição