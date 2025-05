Nos últimos anos, os sistemas Android Auto e Apple CarPlay deram nova dimensão às telas — cada vez maiores — dos automóveis, tornando-as extensões dos smartphones dos ocupantes. Agora, a Apple amplia essa integração com o novo CarPlay Ultra: o sistema de pareamento de iPhones já está disponível em carros da Aston Martin e, ainda em 2025, deverá chegar a veículos de marcas de grande volume de vendas, como Kia e Hyundai. A nova geração do CarPlay é como se fosse um conversor, que permite ao veículo se comunicar com o celular e vice-versa. Dessa forma, é possível que o iPhone envie ordens para sistemas como ar-condicionado e modo de condução do carro. Ao mesmo tempo, é possível ler dados de velocidade, pressão dos pneus e problemas mecânicos, compartilhando-os com diferentes aplicativos. Um detalhe importante é o fato de o CarPlay Ultra alterar o quadro de instrumentos dos carros, fazendo com que todo o contato do motorista com o veículo tenha a identidade visual típica da Apple. A tecnologia também foi planejada para se adaptar a diferentes formatos e tamanhos de telas, além de trazer integração ampliada à assistente de voz Siri e à nova Apple Intelligence - a interface de inteligência artificial da gigante de tecnologia. É possível mexer no rádio, no ar-condicionado e em qualquer outra função da multimídia sem precisar voltar ao menu inicial. A integração mais fluida ajuda na redução de tempo gasto com telas pelo motorista - que, atualmente, é a causa de até 30% dos acidentes na Europa, segundo a consultoria de transportes TRL Limited. O CarPlay Ultra, diz a Apple, é compatível com automóveis já lançados. Nesse caso, porém, é necessária uma atualização via internet que, por adicionar conexão a sistemas embarcados, deve ser feita na concessionária. A atualização também serve para adaptar o sistema a controles físicos do carro: botões, ajustes elétricos e até massageadores de bancos. Essa flexibilidade também abre possibilidade para que novos modelos de carros tragam botões físicos reprogramáveis, que funcionariam conforme o gosto do condutor. Preferência do consumidor Diferentes estudos de mercado indicam que os motoristas não gostam dos softwares que vêm instalados nos carros, preferindo tanto o CarPlay quanto o Android Auto. Segundo a McKinsey, quase 85% dos consumidores consideram tais recursos como um fator decisivo para escolher um veículo novo. Essa tendência fez com que a compatibilidade com as interfaces fosse ainda mais favorecida por algumas montadoras, que diminuíram gastos com o desenvolvimento de seus sistemas proprietários. Mas as marcas de luxo, principalmente, apostam na interface de usuário como um complemento do design veicular. Nesses casos, explica a Apple, é possível escolher o que terá o estilo do iPhone e o que manterá estilo próprio no painel. Enquanto isso, a Alphabet (dona do Google) também aumenta a integração do Android Auto, e já tem, há alguns anos, o Android Automotive — semelhante ao CarPlay Ultra e disponível nos Volvo EX30 e EX90, dentre outros veículos, no Brasil. Tesla e outras marcas rejeitam CarPlay A tendência de maior integração entre carros e celulares também preocupa algumas montadoras. Seja por questões ligadas ao acesso a dados sensíveis ou pelo risco de perder o controle do desenvolvimento de partes dos carros, já existe quem resista à compatibilidade. A Tesla, que nunca permitiu nenhum dos sistemas nos respectivos veículos - é uma delas; a Rivian até usa serviços do Google, mas investe pesado para que o seu sistema operacional seja a melhor opção. Montadoras da China, enquanto isso, parecem distantes de conciliar os métodos chineses e norte-americanos de tratar essa parte da internet.