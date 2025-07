O hábito de sinalizar mudança de trajetória do veículo com a seta, também conhecida como pisca, não é tão comum quanto deveria entre motoristas. No Brasil e em outros países, a seta é item de segurança obrigatório e não acioná-lo ao fazer uma curva ou conversão, inclusive, é uma infração de trânsito. Sabendo disso, e ciente da resistência de muitos condutores a acionar o dispositivo, a marca alemã vem automatizando o uso das luzes de seta em seus carros: alguns já têm o sistema que ativa a seta com o olhar e, em breve, a indicação de curva poderá ser feita de maneira automática, bastando virar o volante. Seta sem esforço Ainda que Tesla e marcas chinesas roubem atenção, a BMW é uma das marcas mais avançadas do mundo em automação veicular. A marca aposta na ideia de que — ao menos em um futuro próximo — o ideal não é automatizar funções específicas do carro por completo. Na verdade, seria melhor um computador "simbiótico", que trabalha de forma colaborativa com o humano. Em relação às setas, já há oferta da tecnologia de "troca de faixa ativada pelo olhar". É o sistema foi introduzido nos BMW iX e i5 em 2024 e funciona quando o GPS do próprio carro está sendo utilizado. Caso, em uma rodovia, a condução autônoma esteja ativada e um carro à frente esteja lento, basta olhar para o retrovisor. Logo uma câmera no painel interpretará a direção da olhada e o carro fará a ultrapassagem sozinho (inclusive dando seta). O novo BMW iX3, que estreia na virada do ano, leva isso adiante graças ao Heart of Joy: a unidade central de controle eletrônico (ECU) da nova geração de carros da marca, batizada de "Neue Klasse". Diferente dos sistemas anteriores, que separavam algoritmos de propulsão, frenagem e dinâmica veicular, o Heart of Joy unifica todas essas funções num único processador de alta performance. Com tempo de reação na casa de 1 milissegundo e uso ampliado de inteligência artificial, o Heart of Joy reage instantaneamente aos comandos do condutor, criando uma sensação muito mais direta e natural ao volante, promete a marca. Há várias possibilidades que os alemães vêm explorando enquanto testam o novo iX3 no sul da França. Uma delas, apontou o site The Verge, é uma evolução do sistema de seta automática, que seria capaz de analisar o contexto geral para atuar. Assim, a promessa é de que, caso um motorista de BMW precise de virar, o carro entenda isso de forma intuitiva. Do olhar ao destino no GPS, passando pela leitura de placas que indicam direção em que, normalmente, o dono está seguindo naquele dia e hora. Tudo para que a seta seja dada até mesmo antes de o condutor perceber.