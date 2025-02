Quarta-feira, 12/02/2025 UOL Controle remoto cerebral e 'ajuda' de bactérias: o interior do 'carro do futuro' Eduardo Passos, colaboração para o UOL No início do século XXI, a indústria previa uma chegada simultânea de carros elétricos e autônomos ao mercado. Os automóveis que dirigem sozinhos atrasaram, mas na próxima década já devem estar nas ruas - e, por isso, alguns designers já estudam como será a cabine de um veículo em que todos são passageiros. Até já existem carros como o Mercedes-Benz EQS que, em alguns lugares, oferecem o nível 3 de automação veicular. Mas as mudanças serão drásticas quando houver os primeiros veículos de nível 4, que já são conduzidos 100% pelo computador em quase todas as condições climáticas. A única diferença para o nível 5 é que, nesse, em qualquer condição o computador dá as ordens. No nível 4, "a instalação de pedais e volante não são obrigatórias", explica o SAE. Até agora, a aposta são telas gigantes para ocupar o espaço do volante. A fornecedora chinesa Yangfeng é direto ao ponto e apresentou um conceito no qual uma televisão de tela curvada se encaixa no painel. Fornecedora chinesa Yangfeng projetou cabine que vem pronta, é ideal para táxis autônomos e promete ser muito mais barata - Divulgação () A ideia é que a fabricação e a manutenção dos componentes sejam o mais simples possível. Isso porque os carros autônomos, prevê-se, terão seu primeiro boom quando aplicativos como a Uber lançarem suas frotas com esses carros. A TV central se conecta aos celulares dos ocupantes, que podem acessar redes sociais e streamings, com headsets para cada banco. A Mercedes-Benz estreará seus carros de nível 4 pelo topo do catálogo, então está mais preocupada com tecnologias extremas, que não são baratas. Uma delas é um controle remoto que lê pensamentos dos ocupantes para controlar uma tela de quase 80" do conceito Vision AVTR. Não espere algo para "amanhã. Mas esse recurso já não é só ficção científica", explica a Mercedes, que baseia o sistema em equipamentos utilizados por neurocirurgiões. Controle remoto cerebral da Mercedes usa tecnologia adaptada da medicina neurológica - Divulgação () Ainda que volante e pedais não sejam obrigatórios nesses carros, a BMW acredita que seus clientes escolherão dirigir de vez em quando. É por isso que os sucessores dos Série 3 e X3 mantêm esses equipamentos e aproveitam o para-brisa para ampliar as telas da cabine. O sistema, chamado de Panoramic iDrive, estreia já nesse ano, em carros de nível 3 de automação. Ele traz uma central multimídia tradicional, mas a base do para-brisa é uma segunda tela com realidade aumentada. Isso significa que, entre outras funções, é possível que uma rota de GPS seja projetada exatamente sobre a faixa em que o motorista deve tomar, mesclando o mundo físico e o digital. Novo estilo de interior da BMW já estreará em alguns carros nesse ano - Divulgação () Em uma coisa, porém, as empresas são unânimes: é preciso economizar peso e diminuir o impacto ambiental das matérias-primas usadas na montagem de uma cabine. A Mercedes também é ousada nesse aspecto, e investe em um sistema em que bactérias são modificadas geneticamente para sintetizar a proteína da seda, substituindo o inseto que produz o tecido nobre. As bactérias são cultivadas em laboratórios muito mais eficientes que o método artesanal. A seda gerada tem mesma qualidade, mas é mais leve que o produto tradicional. Fios de seda gerados por bactérias transgênicas da Merecedes são idênticos à seda comum - Divulgação () Na outra ponta, dos carros mais baratos, a questão será de criatividade e recepção do consumidor. O Volvo EX30, vendido no Brasil, usa, por exemplo, revestimentos que vão de calças jeans a materiais de construção descartados, que são tratados e usados na cabine. Publicidade UOL Carros recomenda Fotos: Shutterstock Fim do carro para PCD? O que mudou nas regras com a Reforma Tributária Leia mais Divulgação Pedágio free flow: chip na placa Mercosul poderia evitar cascata de multas? Leia mais Bombou nas redes Instagram Influenciador faz rifa de VW Golf raríssimos que custam até R$ 1 milhão Leia mais Divulgação/DER Cemitério das calotas: o que são as peças amontoadas em rodovia em SP Leia mais Compartilhar essa edição