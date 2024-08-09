O UOL Carros já falou das novas 'receitas' de bateria, que prometem muito mais alcance e menos tempo de recarga. Enquanto essa tecnologia — liderada pelos chineses — não chega, dá para fazer muito com o que se tem no mercado: 935,44 km sem recarregar, mais especificamente. Foi essa a distância percorrida pelo Polestar 3, que obteve o recorde mundial de distância rodada por um carro elétrico sem recarga. Até há resultados melhores já divulgado, mas todos ocorreram em ambiente controlado e/ou sem recarga. O SUV elétrico da Polestar — subsidiária esportiva da Volvo —, por sua vez, atingiu a marca em vias públicas do Reino Unido. Também não houve remoção de qualquer componente incluído em unidades vendidas normalmente. Sem modificações Ao contrário dos carros a combustão, elétricos gastam mais energia na estrada. Isso acontece porque a resistência do ar aumenta proporcionalmente ao dobro da velocidade. Assim, o arrasto em velocidades de estrada supera o anda-e-para das cidades — ponto fraco dos veículos convencionais. Os 935 km do Polestar 3 foram possíveis porque o trajeto foi percorrido, em média, a 40 km/h. Além disso, contratou-se três "motoristas economizadores profissionais", que se revezaram ao volante. O trio presta serviços de treinamento a frotista, ensinando hábitos de economia aos motoristas comuns. Esses hábitos incluem acelerar com suavidade, evitar ao máximo a variação de velocidade e, no caso de EVs, explorar a frenagem regenerativa. Os pilotos de teste percorreram um trajeto em forma de circuito no sul da Inglaterra, na semana passada. Segundo a Polestar, houve trechos urbanos e rodoviários e momentos de sol e chuva. A autonomia que um carro elétrico exibe em peças de publicidade busca corresponder ao comportamento normal do motorista. Dessa forma, não surpreende que o Polestar 3 tenha atingido seu alcance declarado quando ainda restava 20% de carga. No teste, utilizou-se a versão Long Range, com baterias maiores. Há 107 kWh de energia armazenável; suficiente para alimentar um apartamento brasileiro por três meses e uma das maiores baterias automotivas do mundo. Além disso, optou-se pelo Polestar 3 Long Range com motor único, traseiro — mais econômico que o modelo bimotor, de tração integral. Recorde auditado Com zero modificação se comparado a uma unidade de concessionária, o Polestar 3 passou no crivo do Guiness World Records. Os responsáveis pelo livro dos recordes até contrataram auditores independentes para o teste. Verificações incluíram câmeras na cabine, leitura do odômetro e envio de dados de GPS a terceiros em tempo real.