As fabricantes vêm avisando que os carros estão, cada vez mais, se tornando smartphones sobre rodas. Isso também vale para a manutenção automotiva, com montadoras apostando em formas diferentes de realizar as manutenções periódicas. É o caso da BMW, que há anos investe em recursos de conectividade e, recentemente, inaugurou sua primeira oficina de manutenção 100% digital. Chamado de BMW Digital Service Only, o serviço funciona em caráter experimental na capital da Romênia, mas a marca é clara quanto ao desejo de expandi-lo ao mundo todo. Agora, quando um proprietário da capital Bucareste precisa levar seu BMW à revisão, basta agendá-la pela central multimídia ou pelo aplicativo de celular. Depois, é só dirigir ao estande e estacionar o carro no local indicado. Como o processo é feito sem nenhuma interação humana, é possível deixar o veículo a qualquer dia e hora, independentemente do horário comercial e com um cofre servindo para guardar as chaves. Estande de entrega do carro fica aberto 24h por dia, de domingo a domingo - Divulgação () Posteriormente, o mecânico da oficina entra em contato pelo app da BMW e exibe tudo que precisa de ser trocado, além de itens não-obrigatórios, mas recomendáveis. Na própria plataforma, o dono escolhe o que quer fazer e realiza o pagamento. Uma vez pronto, o veículo fica à espera da retirada, que ocorre da mesma forma que a entrega. Segundo os executivos da montadora alemã, há uma tendência global de preferir os serviços digitais, principalmente entre os clientes mais jovens. Na Romênia, são aproximadamente 70 entregas/retiradas e 150 comunicações de vídeo feitas diariamente, afirmam. Brasil também aposta na conectividade A tendência de digitalização, entretanto, passa longe de ser exclusiva da BMW: no Brasil, a Ford é uma que aposta pesado na conectividade, a fim de compensar a diminuição em sua rede concessionária desde o fechamento da fábrica em Camaçari (BA). Desde 2023, todos os carros da marca vendidos no mercado brasileiro vêm com um chip 4G embutido, que recebe praticamente todos os dados gerados pelos diferentes sensores veiculares. Com base nisso, a marca lançou o conceito que chama de revisão inteligente. Centro de comando da Ford em São Paulo monitora praticamente todos os carros da marca no Brasil e na Argentina - Divulgação () Ao invés de realizar a manutenção periódica a cada 10 mil km ou um ano, a ida à concessionária ocorre quando um algoritmo detecta uma piora na 'saúde' do veículo. Assim, acredita a fabricante, é possível que o bom motorista realize o mínimo de revisões possível, economizando tempo e dinheiro e sendo recompensado pelo zelo. Os dados da frota de Ford no Brasil são compartilhados em tempo real com um centro de comando em São Paulo. Lá, analistas observam tudo e gerenciam o envio de alertas que aparecem tanto na multimídia quanto no aplicativo de celular, indicando que a hora da revisão chegou. Se necessário, é possível ligar ou chamar o proprietário pela central multimídia a fim de alertá-lo de algum problema - Divulgação () São analisados "90 milhões de linhas de dados dos mais de 100 mil veículos conectados da Ford no Brasil e na Argentina", explicou o gerente-geral de serviços conectados Luciano Driemier, que comandou a implantação do sistema. Assim, "em poucos cliques são obtidas respostas que levariam ao menos dois dias inteiros de trabalho, se feito manualmente". Entre as informações enviadas, há desde o nível de óleo do carro à forma que o motorista acelera e vira. Segundo a Ford, também é possível que o atendente realize uma chamada direto na tela do veículo, agendando o serviço de revisão ou indicando algum problema oculto que precisa de resposta rápida. Tuning online Além de manutenções periódicas, a 'oficina digital' é usada pela Polestar — submarca esportiva da Volvo — para um incremento remoto do carro. É o caso do upgrade no Polestar 2, cujo par de motores elétricos rende, de fábrica, 408 cv e 61,2 kgfm, mas pode ser melhorado online, bastando ao proprietário acessar a multimídia do carro. Na tela, é possível adquirir um pacote esportivo que, via download, adiciona 68 cv e 1,5 kgfm ao SUV cupê. Achou o Polestar 2 fraco? É só fazer o download de potência e torque extras - Divulgação () Obviamente, não há alterações físicas no veículo, mas a compra faz com que uma mensagem chegue via internet ao computador sob o capô, que gerencia os motores, desbloqueando parâmetros mais extremos de uso. São US$ 1.200 cobrados no cartão de crédito e que, de brinde, ainda incluem um 'modo arrancada'. Nele, o carro dá um 'gás' extra por alguns segundos a fim de ir de 0 a 100 km/h em pouco mais de 4 segundos.