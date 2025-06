A E-Motors — empresa brasileira focada em motos e scooters elétricas — anunciou que lançará seu primeiro carro, com fabricação no interior do Espírito Santo. O EV3 é um subcompacto 100% elétrico, mas que se destacará na versão brasileira por trazer câmbio manual. O modelo também terá preço favorecido pela montagem, que ocorrerá em fábrica na cidade de Jaguaré (ES), com promessa de custar menos de R$ 100.000. A ideia da E-Motors é utilizar o veículo elétrico exclusivamente em cursos de formações de condutores. A lei brasileira segue exigindo que futuros motoristas tenham aulas práticas em carros manuais, ainda que esses sejam minoria das vendas desde 2023. Que carro é esse? O EV3 é produzido desde 2019 pela montadora chinesa JMEV, que tem a Renault como uma de suas controladoras acionárias. Desde então, o modelo recebeu modificações pontuais, principalmente na mecânica. No lançamento do projeto brasileiro, ocorrido em Belo Horizonte (MG), foi apresentada a versão mais recente do EV3, apresentada há alguns meses na China. Nela, o hatch do tamanho de um Renault Kwid utiliza motor de 67 cv, além de baterias de lítio-ferro-fosfato da fornecedora Gotion com cerca de 30 kWH. A autonomia de 330 km corresponde à medição no ciclo chinês, muito otimista - na prática, uma carga deve servir para pouco mais de 200 km de aulas. A cerimônia contou com a visita de líderes como o CEO da JMEV, Yang Chaoang, e o governador provincial, Li Hongiun, que goza de prestígio no Partido Comunista Chinês. "É importante reforçar: não se trata de um protótipo, mas de um veículo completo, pronto para ser adquirido e utilizado nas vias públicas", diz Alessandro Dias, presidente do Sindicfc-MG (Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais). Como funciona? A simulação de trocas de marchas em EVs não é inédita, mas a E-Motors afirma que seu arranjo manual, feito para autoescolas, é patenteado e único no mundo. Tal como um veículo de formação convencional, há um segundo retrovisor direito para o instrutor, que também tem pedais de freio e acelerador aos seus pés. A grande diferença está na embreagem, que fica na posição de sempre e deve ser operada, no lado esquerdo, pelo aluno, a fim de "desenvolver" o carro. Caso isso não ocorra e se continue acelerando, o veículo não ganhará mais velocidade, como se estivesse no limite de rotação de um motor convencional. A marca também diz que o pedal simula peso e modulação de uma embreagem comum e que é possível até deixar o carro morrer. Outros itens do EV3 incluem faróis em LED, central multimídia de 10", sistema de câmeras externas que foram imagem em 360º para facilitar manobras e até grade frontal decorativa, com luzes piscantes. Além do preço abaixo dos R$ 100.000, há expectativa de que as vendas do EV3 comecem ainda em 2025. A fábrica capixaba, por sua vez, servirá para montar e finalizar as unidades que virão em peças da Ásia. Também há planos de que a JMEV comercialize tanto a versão normal do EV3 quanto outro modelo, o EV2, no país.