Lista de SUVs mais vendidos no 1º semestre tem chineses e disparada do HR-V

O mercado automotivo brasileiro chegou à metade do ano com recorde na venda de SUVs: cerca de 469 mil, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Além do crescimento absoluto, também aumentou a participação dos veículos utilitários esportivos no mercado. Conforme o acumulado de vendas entre janeiro e junho de 2025, 53% dos carros zero-quilômetro emplacados no Brasil eram SUVs.

Com demanda em alta, atualmente há cerca de 40 modelos de utilitários esportivos disponíveis no mercado. Tamanho, luxo, desempenho e eletrificação variam amplamente; o consumidor - entretanto, as preferências recaem sobre a combinação de SUV compacto com motor 1.0 turbo.

Seis dos dez mais vendidos seguem essa receita, incluindo o líder Volkswagen T-Cross. A versão topo de linha do campeão de vendas no semestre usa propulsor 1.4 turbinado, mas é justamente o 1.0 um dos trunfos de versões como o T-Cross Sense (R$ 119.990).

Em seguida, vem o Honda HR-V, que usa motores 1.5 mas, mesmo assim, registrou alta de 45% dos emplacamentos em relação ao mesmo período do ano passado.

Devido ao foco da Honda no consumidor "pessoa física", o HR-V chegou a ser o carro mais vendido no varejo em alguns momentos do ano, registrando 80% do volume nessa modalidade.

Outros destaques incluem a ultrapassagem do Jeep Compass pelo Toyota Corolla Cross, que sempre esteve atrás do rival desde seu lançamento, em 2020.

Além do Corolla, o top 20 dos SUVs tem opções eletrificadas nos Fiat Pulse e Fastback e nos chineses de Caoa Chery, BYD e GWM.