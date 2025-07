VW anuncia desconto no preço de carros após governo zerar IPI de compactos

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (10) a isenção total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) até o fim de 2026 para carros compactos que emitam menos poluentes, ofereçam maior facilidade de reciclagem e tenham produção nacional.

Para outras categorias de veículos, haverá mudanças no cálculo do tributo.

Logo após o anúncio, a Volkswagen já anunciou descontos em modelos do seu catálogo elegíveis ao benefício fiscal, deixando-os até R$ 20.803 mais baratos a partir desta sexta-feira (11).

Segundo a VW, três versões do Polo se enquadram no programa Carro Sustentável- dentre elas, está o Polo Track, que agora custa R$ 87.845 - desconto de 8,3% ou R$ 7.945 a menos.

Já VW T-Cross, Nivus, Virtus e Saveiro — além do Polo na versão Highline, de topo - se enquadram apenas na isenção parcial do imposto, através do IPI Verde. Nesse caso, anunciou a Volks, o desconto dado pela redução tributária será dobrado pela fabricante - ainda não há previsão de até quando tais descontos serão oferecidos.

Também haverá financiamento de tais modelos com taxa zero. As condições de adesão já podem ser feitas em todas as concessionárias do país, afirma a montadora.

Carros quase 20% mais baratos

Graças ao desconto dobrado pela Volkswagen, modelos como a Saveiro Robust ficaram até R$ 20.803 mais baratos. A picape compacta agora custa R$ 88.687, em queda de 19% frente ao preço de tabela até então.

Outro desconto notável é do VW Nivus Highline (a versão topo de linha do SUV cupê com motor 1.0 turbo), que ficou 10% mais barata e sai por R$ 146.490.

A montadora também anunciou que, por conta do programa Carro Sustentável, está ampliando a linha Polo com nova versão que de motor turbo e câmbio manual de cinco marchas.

O modelo de 116 cv não teve o preço revelado, mas é um dos três que recebeu pleno abatimento do IPI, junto aos Polo Track e Robust (ambos com 1.0 aspirado de 84 cv).