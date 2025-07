Lista dos carros mais vendidos do 1º semestre tem disparada do HR-V; veja

O ano de 2025 chegou à metade, e o ranking dos 20 veículos mais vendidos do Brasil apresenta quase a mesma composição de 2024 no mesmo período. É o que apontam os números da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a entidade que representa as concessionárias.

Além dos primeiros lugares formados por Fiat Strada e Volkswagen Polo, repete-se outros 17 modelos da lista do ano passado.

O único carro que, no primeiro semestre de 2024, não estava entre os 20 mais emplacados do país e agora está é o Toyota Corolla Cross - no lugar do Jeep Renegade. Outro destaque é o expressivo aumento nas vendas do Honda HR-V (leia mais abaixo).

Na primeira metade deste ano, as vendas de carros e caminhonetes atenderam às expectativas da Fenabrave em janeiro, que esperava 5% de crescimento no mercado.

Isso apesar da Selic, que chegou aos 15% e, na análise da entidade, não passaria de 14,25%.

Strada soberana

Atual geração, lançada em 2020, mudou o destino da Fiat Strada Imagem: Divulgação

Se o ano terminasse agora, a Fiat Strada seria "pentacampeã" no ranking de vendas nacional.

A picape fabricada em Betim (MG) segue aproveitando os frutos da atual geração, lançada em 2020, e acumulou 62.703 emplacamentos desde janeiro.

Há modelos com motor 1.3 aspirado ou 1.0 turbo, variando entre câmbio manual e automático do tipo CVT.

O preço de um Fiat Strada Ranch, por exemplo, pode ultrapassar os R$ 150.000, mas o volume está concentrado em versões como a Strada Endurance, de R$ 111.990.

Por esse preço, a caminhonete compacta leva 700 kg e tem manutenção relativamente barata, caindo no gosto das empresas. Tanto que 66% das 62.703 unidades emplacadas foram destinadas a locadoras e outros frotistas.

Polo em segundo

Situação parecida é a à do Volkswagen Polo, que é segundo no ranking e líder entre os automóveis.

O VW Polo Highline custa R$ 131.650, sem opcionais, mas o grosso da venda pertence ao Polo Track, que sai por R$ 95.790.

Em 2025, foram 57.217 unidades do Polo emplacadas; dessas, 36.121 - ou 63% - foram em forma de venda direta, incluindo as pessoas jurídicas.

Destaques

O top-20 dos carros mais vendidos do Brasil também mostrou o quão difícil é colocar um carro entre os mais populares do mercado.

Não há, por exemplo, nenhum modelo elétrico. Só há algum híbrido convencional porque o Toyota Corolla Cross registrou crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado.

O SUV da Toyota foi favorecido pela reestilização na virada do ano. Também houve política agressiva de desconto da marca, chegando a R$ 30 mil de redução em modalidades como a de carros PCD.

Mas nenhum carro melhorou o desempenho tanto quando o Honda HR-V: o SUV registrou crescimento de 45%, com 32.004 unidades vendidas em 2025.

Nesse caso, a estratégia da Honda parece ter sido oposto ao dos modelos líderes. Isso porque o HR-V chegou a ser o carro mais vendido no varejo em alguns momentos do ano, registrando 80% do volume nessa modalidade.

Do outro lado, a pior variação do top-20 ficou por conta do Chevrolet Onix Plus (-28%), seguido do Onix Hatch (-21%).

A forte queda pode ser amenizada com a reestilização da linha, que será anunciada nos próximos dias. A GM também prepara um novo SUV, a fim de incrementar a família que, no passado, já liderou o ranking.