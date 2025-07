Inmetro tem nova lista dos sedãs flex mais econômicos; confira o ranking

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) traz uma nova versão da sua lista contendo o consumo de combustível de todos os veículos comercializados no Brasil.

O ranking do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) traz as médias de 697 modelos e versões de carros de passeio e comerciais leves hoje disponíveis no mercado, produzidos por 35 marcas diferentes.

Dentre eles estão os sedãs, que, apesar de ter perdido espaço no mercado para os SUVs, mantêm clientes fiéis.

Aqui, o UOL Carros traz os sedãs flex mais econômicos do mercado nacional de acordo com o último levantamento feito pela entidade. Com a saída de linha do Renault Logan e doToyota Yaris, o segmento encolheu, sendo composto por oito veículos atualmente.

É importante dizer que o Toyota Corolla, líder do ranking, tem menor consumo na cidade do que na estrada por ter propulsão híbrida. No ambiente urbano, as frenagens recarregam as baterias, poupando mais combustível.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes