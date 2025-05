Roubos e furtos de motos em SP sobem no 1º trimestre; veja as mais visadas

O número de ocorrências de roubos e furtos de motocicletas na região metropolitana de São Paulo aumentou no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado.

É o que mostra um novo levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecido com exclusividade ao UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Em 2024, 6.759 ocorrências foram registradas no período, enquanto em 2025 foram contabilizados 7.547 - um aumento de 10,5%. A moto mais roubada foi a Honda CG 160, com 2.414 ocorrência frente a 2.126 em 2024.

Estatísticas

O bairro mais perigoso de São Paulo, com o maior número de ações, foi o Tatuapé com 114. Em segundo lugar temos Santana com 90 furtos ou roubos, seguido de Santo Amaro com 84 e Capão Redondo, Campo Limpo e Bela Vista com 79 cada.

A noite é o período do dia com mais casos registrados (3.127), à frente de tarde (1.570), madrugada (1.245) e manhã (1.110).

Os três dias da semana mais perigosos aferidos no período foram sexta-feira com 1.283 ocorrências, quarta-feira com 1.278 e quinta-feira com 1.147.