Visadas para o rolê: veja as motos de luxo mais roubadas ou furtadas em SP

Um levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran indicou queda nas ocorrências de roubos e furtos de motocicletas e scooters de alta cilindrada na capital e na Região Metropolitana de São Paulo, no primeiro semestre de 2025.

Na comparação com igual período de 2024, a incidência de furtos e roubos caiu 16,2%.

Conforme o UOL Carros já destacou, em muitos casos, assaltantes buscam motocicletas caras e potentes apenas a fim de ostentá-las nas redes sociais. Em outras vezes, a intenção é utilizar o veículo na prática de outros assaltos.

O estudo da Ituran, publicado pelo UOL Carros com exclusividade, é feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

A companhia é especializada na localização e na recuperação de veículos roubados ou furtados.

O que aconteceu?

De acordo com a Ituran, de janeiro a junho deste ano foram registrados 1.186 casos de roubos e furtos de motos com cilindrada a partir de 500 cm³, ante 1.416 ocorrências em igual período do ano passado.

Apesar da queda na somatória de furtos e roubos (quando há emprego de ameaça e violência), a empresa constatou que a diminuição não foi proporcional.

Isso porque os registros de roubo caíram 23,8%, ao passo que os furtos cresceram 14,6%.

"Esse crescimento nos furtos merece atenção, pois não é comum que motos dessa categoria apresentem elevação nesse tipo de ocorrência", destacou a Ituran.

Nos seis primeiros meses de 2025, a moto de luxo mais visada pelos ladrões foi a Honda CB 500, que lidera a lista há alguns anos.

Foram 114 casos de furto ou roubo no período. É uma queda de 17,9% em relação ao ano passado.

A segunda moto de alta cilindrada mais furtada ou roubada em 2025 foi a Royal Enfield Classic 500, que acumula 72 casos de roubo ou furto e sequer aparecia no ranking anterior.

De acordo com a Ituran, o crescimento pode estar diretamente relacionado à inauguração da fábrica da Royal Enfield no Brasil.

"Com a produção nacional, houve um aumento significativo na disponibilidade do modelo no mercado, o que pode ter gerado: maior volume de motos circulando, tornando o modelo mais comum nas ruas [?] maior visibilidade e popularidade, inclusive entre criminoso", analisa a empresa.

Domingo é o dia mais perigoso

Em relação aos automóveis, domingo é o dia em que há menos registros de roubo ou furto. No caso das motos de luxo, porém, esse é, de longe, o pior dia da semana.

No primeiro semestre de 2025, 23,8% das motos com mais de 500 cc foram tomadas dos donos aos domingos. Sábado e sexta-feira vêm em seguida.

Domingo: 23,78% do total de furtos e roubos

Sábado: 18,38%

Sexta-feira: 13,83%

Quinta-feira: 13,15%

Quarta-feira: 12,14%

Terça-feira: 11,21%

Segunda-feira: 7,5%