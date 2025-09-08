Visadas para o rolê: veja as motos de luxo mais roubadas ou furtadas em SP
Um levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran indicou queda nas ocorrências de roubos e furtos de motocicletas e scooters de alta cilindrada na capital e na Região Metropolitana de São Paulo, no primeiro semestre de 2025.
Na comparação com igual período de 2024, a incidência de furtos e roubos caiu 16,2%.
Conforme o UOL Carros já destacou, em muitos casos, assaltantes buscam motocicletas caras e potentes apenas a fim de ostentá-las nas redes sociais. Em outras vezes, a intenção é utilizar o veículo na prática de outros assaltos.
O estudo da Ituran, publicado pelo UOL Carros com exclusividade, é feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.
A companhia é especializada na localização e na recuperação de veículos roubados ou furtados.
O que aconteceu?
De acordo com a Ituran, de janeiro a junho deste ano foram registrados 1.186 casos de roubos e furtos de motos com cilindrada a partir de 500 cm³, ante 1.416 ocorrências em igual período do ano passado.
Apesar da queda na somatória de furtos e roubos (quando há emprego de ameaça e violência), a empresa constatou que a diminuição não foi proporcional.
Isso porque os registros de roubo caíram 23,8%, ao passo que os furtos cresceram 14,6%.
"Esse crescimento nos furtos merece atenção, pois não é comum que motos dessa categoria apresentem elevação nesse tipo de ocorrência", destacou a Ituran.
Nos seis primeiros meses de 2025, a moto de luxo mais visada pelos ladrões foi a Honda CB 500, que lidera a lista há alguns anos.
Foram 114 casos de furto ou roubo no período. É uma queda de 17,9% em relação ao ano passado.
A segunda moto de alta cilindrada mais furtada ou roubada em 2025 foi a Royal Enfield Classic 500, que acumula 72 casos de roubo ou furto e sequer aparecia no ranking anterior.
De acordo com a Ituran, o crescimento pode estar diretamente relacionado à inauguração da fábrica da Royal Enfield no Brasil.
"Com a produção nacional, houve um aumento significativo na disponibilidade do modelo no mercado, o que pode ter gerado: maior volume de motos circulando, tornando o modelo mais comum nas ruas [?] maior visibilidade e popularidade, inclusive entre criminoso", analisa a empresa.
Domingo é o dia mais perigoso
Em relação aos automóveis, domingo é o dia em que há menos registros de roubo ou furto. No caso das motos de luxo, porém, esse é, de longe, o pior dia da semana.
No primeiro semestre de 2025, 23,8% das motos com mais de 500 cc foram tomadas dos donos aos domingos. Sábado e sexta-feira vêm em seguida.
Domingo: 23,78% do total de furtos e roubos
Sábado: 18,38%
Sexta-feira: 13,83%
Quinta-feira: 13,15%
Quarta-feira: 12,14%
Terça-feira: 11,21%
Segunda-feira: 7,5%
As 10 motos de luxo mais roubadas em SP em 2025
-
Honda CB 500
114 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
Royal Enfield Classic 500
72 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
Honda CB 600 Hornet
41 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
Triumph Tiger 1200
36 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
Kawasaki Versys 650
32 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
Honda CB 650
31 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
Triumph Speed Triple 675
31 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
Honda NC 750X
30 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
BMW F 800
29 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
-
BMW R 1200 GS
29 roubos ou furtos de janeiro a junho de 2025
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.