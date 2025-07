Ranking dos carros mais vendidos do mundo é dominado pela Toyota; confira

O ranking dos automóveis mais vendidos no mundo inteiro em 2024 acaba de ser divulgado, com predomínio da Toyota. Trata-se do levantamento consolidado com dados mais recentes de vendas globais de veículos.

A marca japonesa tem cinco modelos entre os dez mais emplacados do planeta.

Os dados consolidados só foram divulgados agora por conta da dificuldade em obtê-los: a consultoria Car Industry Analysis levou seis meses para buscar os resultados de 153 países.

Conforme a Car Industry, a lista cobre 99% dos emplacamentos realizados no mundo durante o ano passado.

Toyota dominante

Logo de cara, os resultados mostram uma inversão na liderança: em 2023, o veículo mais vendido do mundo foi o Tesla Model Y — primeiro carro elétrico a obter tal marca. No ano passado, entretanto, o SUV a baterias da montadora comandada pelo bilionário Elon Musk caiu para a segunda posição.

O novo líder global é o Toyota RAV4, que atingiu 1,19 milhão de unidades vendidas em 2024, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde faz sucesso desde gerações passadas.

No Brasil, foram 2.462 unidades do RAV4 emplacadas nesse período. Parece muito pouco, mas foi o suficiente para ultrapassar o Model Y, que teve 1,18 milhão de emplacamentos; só 2.000 carros a menos.

O pódio global é completado pelo bem conhecido Corolla Cross. A Toyota também foi representada pelo sedã grande Camry e pela Hilux, que se mantém a picape mais popular da Terra.

Outras montadoras com carros no top 10 são Honda, Ford e BYD, com o Qin, inédito no Brasil e posicionado em décimo lugar.

Confira o ranking completo a seguir.