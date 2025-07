Preferidos dos bandidos: veja os dez carros mais furtados ou roubados em SP

O mês de abril de 2025 teve um total de 6.790 ocorrências envolvendo roubos ou furtos veículos na Região Metropolitana de São Paulo.

Destas, 4.098 foram de carros de passeio, dos quais 83,6% foram furtados e 16,4%, roubados - quando a ação criminosa envolve ameaça ou agressão . As estatísticas foram levantadas pela empresa de rastreamento veicular Ituran e fornecidas com exclusividade ao UOL Carros.

O levantamento é feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

O veículo preferido dos bandidos é o Hyundai HB20, com 207 ocorrências frente a 200 do Ford Ka.

Estatísticas

Dentre as cinco cidades com mais ocorrências estão São Paulo (2.661), Santo André (257), Guarulhos (253), São Bernardo do Campo (143) e Osasco (120).

O período do dia com o maior número de ações é o noturno, (1.257), à frente da tarde (1.010), da manhã (932) e da madrugada (547). O dia da semana com mais ocorrências é a quarta-feira com 865, seguida de terça (818), quinta (705), sexta (517), segunda (457), sábado (402) e domingo (334).

O alvo preferencial dos bandidos são carros fabricados há mais de dez anos, que tiveram 1.601 casos de furto ou roubo.