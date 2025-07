Alvos preferidos: veja os 10 carros mais furtados ou roubados de SP em 2025

De janeiro a maio de 2025, foram registradas 28.524 ocorrências de roubos e furtos de automóveis de passeio na na Região Metropolitana de São Paulo.

Na comparação com o mesmo período de 2024, houve queda de 2.726 casos (-8,7%).

Durante os primeiros cinco meses do ano passado, o percentual de roubos, quando é empregada violência ou ameaça, foi de 20,24% ante 79.76% de furtos.

Já no período de janeiro a maio de 2025, os roubos corresponderam a 17,24% sobre o total de ocorrências, contra 82,76% de furtos - dessa forma, neste ano houve percentualmente menos roubos ante 2024.

As informações acima foram fornecidas com exclusividade ao UOL Carros pela empresa de rastreamento veicular Ituran. O levantamento é feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

O carro preferido dos bandidos em 2025 é o Volkswagen Gol, com 1.669 ocorrências, seguido pelo Hyundai HB20, segundo colocado no ranking, com 1.397 casos de roubo ou furto.

Estatísticas

Dentre as cinco cidades com mais ocorrências de roubos e furtos de automóveis nos primeiros cinco meses de 2025 na Região Metropolitana estão São Paulo (13.480), Campinas (1.412), Santo André (1.398), Guarulhos (1.316) e São Bernardo do Campo (836).

O período do dia com o maior número de ações é o noturno, (8.628), à frente da tarde (6.773), da manhã (6.366) e da madrugada (3.782).

O dia da semana com mais ocorrências é a quarta-feira, com 5 mil, seguida de quinta (4.966), terça (4.828), sexta (4.312), segunda (3.424), sábado (3.155) e domingo (2.839).

O alvo preferencial dos bandidos são carros fabricados há mais de dez anos, que tiveram 12.521 casos de furto ou roubo (43,9% do total).