Roubos e furtos têm novo carro mais visado; veja os preferidos dos ladrões

O primeiro trimestre de 2025 trouxe uma queda nos roubos e furtos de carros na comparação com o mesmo período no último ano. O número de ocorrências foi de 13.861 em 2024 para 12.558 em 2025 de acordo com estatísticas levantadas pela empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecidas com exclusividade ao UOL Carros.

O levantamento é feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

De acordo com as informações, também tivemos uma alteração no veículo preferido dos bandidos. Se há um ano o modelo mais visado era o Volkswagen Gol, agora temos o Hyundai HB20 no topo do ranking.

Estatísticas

Dentro das 12.588 ocorrências no primeiro trimestre de 2025, a proporção de roubo e furto foi de 17,7% e 82,3%, respectivamente.

As cinco cidades com mais ocorrências foram: São Paulo (7.987), Santo André (874), Guarulhos (780), São Bernardo do Campo (506) e Osasco (384). Os bairros de São Paulo com mais registros foram Vila Matilde (229), Tatuapé (218), São Mateus (207), São Lucas (188) e Vila Prudente (182).

Quintas (2.238), quartas (2.158) e terças-feiras (2.090) são os dias da semana com maior número de ocorrências, respectivamente, e o período da noite (18 às 0h) é o momento preferido dos bandidos, na frente da tarde (3.176), manhã (2.937) e madrugada (1.702).

Devido à demanda de peças, os alvos favoritos seguem sendo veículos com mais de cinco anos - cerca de 75% das ocorrências.