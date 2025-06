Naufrágios e incêndios de navios com carros não são incomuns; veja a lista

O incêndio do navio cargueiro Morning Midas nesta quarta-feira (4), a cerca de 500 km da costa do Alasca (500), com uma carga de aproximadamente 3.000 carros provenientes da China, é um de muitos casos envolvendo embarcações que pegaram fogo e que também naufragaram e tinham automóveis a bordo.

O UOL Carros reuniu outros incidentes do tipo que aconteceram nos últimos anos, em diferentes localidades do mundo, que culminaram na destruição de milhares de carros - muitos dos quais foram parar no fundo do oceano.

Confira a lista a seguir.