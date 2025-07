Sedãs mais vendidos: top 10 tem disparada de BYD e dobradinha da Toyota

Atualmente, os SUVs já são responsáveis por mais de 50% das vendas de carros zero-quilômetro no Brasil, mas os sedãs ainda têm o seu espaço no mercado - ainda que seja reduzido a cada ano.

Segundo a Fenabrave, a federação das concessionárias de veículos, no primeiro semestre de 2025 os dez sedãs mais emplacados do país somaram 113.030 unidades comercializadas - 5.577 carros a menos do que no mesmo período do ano passado.

O Chevrolet Onix Plus lidera o ranking na primeira metade deste ano - como o sedã compacto acaba de ser reestilizado, as chances de manter o posto até o fim de 2025 são grandes.

Reestilização da linha é aposta da Chevrolet para retomar crescimento nas vendas Imagem: Divulgação

O Toyota Corolla vem na segunda posição, liderando entre os sedãs médios e posicionado pouco acima do Volkswagen Virtus, que fecha o top 3.

O Hyundai HB20S vem em quarto lugar, enquanto o Fiat Cronos, também reestilizado recentemente, perdeu quatro posições em relação ao ranking do primeiro semestre do ano passado, caindo para quinto.

Além do Cronos, outros modelos importados no top 10 são o BYD King, que teve alta expressiva, superior a 200%, e Nissan Versa e Sentra.

O Toyota Yaris Sedan, por sua vez, continua no ranking por inércia: o modelo deixou de ser produzido no final de 2024, para que a japonesa concentrasse esforços no Yaris Cross, que irá estrear nos próximos meses.

A venda do estoque remanescente vem garantindo o Yaris Sedã no páreo desde então, ainda que os emplacamentos diminuam a cada mês.