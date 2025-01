Levaram bomba: os carros mais inseguros avaliados em crash test de 2024

Renault Sandero / Logan / Stepway (Zero estrelas)

Os três modelos não mantiveram o habitáculo estruturalmente preservado. Após os testes, ambos ficaram com 33% de segurança para adultos, 46% para pedestres, 61% de segurança infantil e 0% nos sistemas de assistência à condução por não possuírem estes recursos em suas versões mais básicas.



Os três foram criticados especialmente em testes de impacto laterais, oferecendo proteção fraca para o peito e pobre para a cabeça no impacto com poste.