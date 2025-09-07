Cobiçados: veja os carros mais roubados ou furtados no 1º semestre em SP

A capital e a Região Metropolitana de São Paulo registraram 24.801 ocorrências de roubos e furtos de carros de passeio no primeiro semestre de 2025.

Na comparação com o mesmo período de 2024, houve redução de 10% nos incidentes. Foram 27.535 ocorrências de roubos e furtos desse tipo de veículo nos primeiros seis meses de 2024.

Considerando motocicletas, os registros sobem para 40.830. Mesmo nesse cenário, porém, há tendência de redução, com queda de 6,85% nos registros.

É o que mostra levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, obtido com exclusividade pelo UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

No primeiro semestre deste ano, o percentual de furtos foi de 83,1%. No caso de roubos - quando é empregada violência ou ameaça -, a incidência foi de 16,9%.

A maioria dos veículos de passeio envolvidos nas ocorrências tem mais de 10 anos (39,6%), mantendo a tendência do ano anterior. Veículos com fabricação entre 2020 e 2015 representaram 37,2%.

O que aconteceu

O carro mais visado pelos ladrões no primeiro semestre de 2025 foi o Hyundai HB20, com 1.295 ocorrências de furto ou roubo.

Mesmo assim, o volume representa queda de 10,2% na comparação com o mesmo período de 2024 (1.443 casos).

O segundo automóvel mais visado pelos criminosos no período foi o Ford Ka, com 1.11.82 casos registrados na capital e na Grande São Paulo.

Foi um aumento significativo, de 31,7%, ante o 1º semestre do ano passado, quando houve 897 registros de roubos ou furtos envolvendo o compacto da Ford.

O levantamento da Ituran destacou, inclusive, o salto do Ford Ka no ranking, ganhando quatro posições em relação ao período anterior.

Em terceiro lugar no ranking está o Chevrolet Onix, com 1.172 ocorrências em 2025 - queda de 1,4% ante os 1.189 casos dos primeiros seis meses de 2024.

Cidades com mais ocorrências

A capital paulistana concentra a maior parte dos incidentes de roubos e furtos de janeiro a junho de 2025 (15.902).

Santo André, no ABC, aparece em seguida, com 1.613 casos.

Guarulhos ocupa o terceiro lugar, com 1.525 ocorrências.