Inmetro divulga ranking de consumo das picapes flex; veja as menos gastonas

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) trouxe no último mês uma nova lista com o consumo de combustível de veículos comercializados em 2024 no mercado brasileiro. O UOL Carros desta vez faz um apanhado das picapes flex entre as que menos consomem combustível.

Assim, não temos aqui veículos com propulsão híbrida, elétrica e nem que só aceitam um tipo de combustível. A lista considera a versão mais eficiente de cada modelo.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes

