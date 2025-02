Picapes mais econômicas: veja os 10 modelos segundo nova lista do Inmetro

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) trouxe os consumos de todos os veículos comercializados no Brasil através da lista do do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veícular). Nela estão, entre outros tipos de veículos, as picapes - sempre muito requisitadas dentro do mercado por sua robustez.

Aqui, o UOL Carros traz as dez picapes mais econômicos do mercado nacional de acordo com o último levantamento feito pela entidade.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes