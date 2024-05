De Stellantis a VW, como marcas devem gastar mais de R$ 100 bi no Brasil

Stellantis

Dona de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, a Stellantis anunciou no início de março, em Brasília (DF), o investimento de R$ 30 bilhões para o lançamento de 40 novos produtos entre 2025 e 2030 no Brasil.



Segundo o conglomerado automotivo, trata-se do maior aporte da indústria automotiva na região. Os novos recursos não incluem os R$ 16,2 bilhões já anunciados anteriormente pela companha, que serão desembolsados até 2025.



Da mesma forma que aportes de outras montadoras, o mega investimento da Stellantis tem foco no desenvolvimento e na produção de veículos eletrificados. No caso do grupo automotivo europeu, o objetivo é lançar híbridos flex ou modelos 100% elétricos, para atingir as metas de descarbonização e atender os limites de emissões de poluentes exigidos pelo governo no programa de incentivo à indústria automotiva Mover.



Nesta semana, a Stellantis divulgou mais detalhes sobre a destinação dos recursos - do total, R$ 14 bilhões serão destinados à fábrica de Betim (MG), que produz veículos Fiat e também motores e transmissões.. Leia mais