Até 40 km/l na cidade: por que novos SUVs chineses têm consumo tão baixo

A eficiência dos carros a combustão não para de evoluir.

Exemplo disso são os veículos de marcas chinesas que estão chegando ao Brasil e impressionam pelo baixo consumo de combustível.

Isso fica bem evidente na última atualização da lista do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) com as médias de 807 modelos ou versões de carros de passeio e comerciais leves disponíveis no mercado.

Pelo menos três modelos de montadoras originárias da China, todos SUVs, apresentam consumo em torno de 30 km/l na cidade - um deles passa perto de 40 km/l no ciclo urbano.

Como isso é possível? O trio tem propulsão híbrida, que combina motor a combustão com um ou mais propulsores elétricos.

No caso específico, os três utilitários esportivos são híbridos do tipo plug-in, que têm baterias maiores, recarregadas na rede elétrica, e podem rodar distâncias mais longas no modo 100% elétrico.

Vale destacar que, diferentemente dos carros convencionais, os híbridos costumam apresentar consumo médio mais baixo na cidade.

Isso acontece porque é justamente no ciclo urbano que a propulsão elétrica tem maior acionamento, poupando combustível, do que no rodoviário.

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem) mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes

Para citar quais são os carros chineses mais econômicos e com menores consumos energéticos pelo programa de etiquetagem, separamos os números de eficiência em MJ/km e de km/l

Veja a seguir o consumo do trio chinês.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.