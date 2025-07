Até 16,9 km/l: Inmetro informa consumo dos carros mais baratos com IPI zero

No início deste mês, o governo federal anunciou o programa Carro Sustentável, que isenta totalmente o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de alguns carros compactos zero-quilômetro menos poluentes.

O benefício reduziu os preços de automóveis que já estavam entre os mais baratos do Brasil, que receberam descontos de até R$ 17,4 mil.

Além de ser mais acessíveis e amigos do meio ambiente, tais carros também oferecem baixo consumo de combustível.

Sabendo disso, montamos o ranking a seguir, destacando quais são os modelos mais eficientes e amigos do bolso dentre os beneficiários do Carro Sustentável.

A lista considera a versão mais eficiente de cada modelo zero-quilômetro e todas utilizam motor 1.0 aspirado e câmbio manual (de seis marchas no caso do Chevrolet Onix).

Os dados de consumo foram medidos de acordo com os parâmetros do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, mantido pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Como é feita a avaliação de consumo do Inmetro

O PBE mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui.

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover. Cada combustível tem determinada quantidade de energia por litro abastecido.

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel.

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes.

