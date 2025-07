Na mira dos ladrões: estas são as 10 motos mais roubadas ou furtadas em SP

No mês de abril, foram registradas 2.416 ocorrências de roubos e furtos de motos na Região Metropolitana de São Paulo, das quais 34,44% foram de roubo, quando há agressão ou ameaça, e 65,56%, de furtos.

O levantamento, obtido com exclusividade pelo UOL Carros, é da empresa de rastreamento veicular Ituran, feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Segundo o estudo, a moto mais roubada ou furtada é a Honda CG160, com 832 casos registrados. Em seguida aparece a Honda CG150, com 111 ocorrências.

Estatísticas

Os municípos da Região Metropolitana com mais ocorrências no período do levantamento foram São Paulo (1.464), Osasco (109), São Bernardo do Campo (109), Guarulhos (98) e Santo André (94).

O período do dia com o maior número de ações foi a noite (986), à frente da tarde (462), madrugada (414) e manhã (374). O dia da semana com mais ocorrências de roubo ou furto de motos é a terça-feira com 479, seguido de quarta-feira (461), quinta-feira (394), sexta-feira (342), sábado (271), domingo (243) e segunda-feira (226).

A maior incidência de roubos ou furtos de motocicletas envolve veículos com até dois anos de fabricação.