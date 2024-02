Carro na enchente: quando enfrentar a água, o que não fazer e como limpar

Na temporada de chuva, é recorrente a cena desalentadora de carros arrastados pelas água ou boiando em enchentes. UOL Carros vai te ajudar a encarar — ou não — um trecho alagado. E orientar sobre o que fazer caso o seu veículo tenha sido atingido por uma enchente.

Como dirigir sem riscos durante alagamento

O que acontece com o carro na enchente?

O carro que é pego por uma enchente fica vulnerável em diversas partes. O motor é o que pode apresentar os problemas mais complexos, pois a entrada de água pode causar o temido calço hidráulico. Peças como freios, filtro de ar, embreagem e correia dentada também estão sujeitas ao alagamento. Revestimentos e painéis internos, assim como carpetes e forros, além de bancos e parte elétrica, são outros que podem ser afetados.

O que fazer quando a rua está alagada?

O ideal é esperar o nível da água baixar na área mais alta da via, como em alguma calçada. Ou mesmo no meio da via ou em cruzamentos, já que essas partes costumam ser as com asfalto menos gasto e mais elevado.

Uma dica é olhar por onde passaram os outros carros ou ônibus, observar as rodas e ver qual parte o nível de água está mais baixo.

Se o nível da água estiver mais alto que metade da roda, fique onde está. Também não tente se aventurar se a enchente estiver como um rio corrente, já que a força da água pode arrastar seu veículo com você dentro.

Vias que você não conhece e com canais ou valas devem ser evitados - você pode ser sugado para um rio que esteja "encoberto".

Lembre-se que alguns seguros cobrem danos causados por enchentes, mas em muitos contratos há cláusulas que invalidam o sinistro caso o motorista tenha assumido o risco.

Como passar com o carro por uma área alagada?

Em caso de enchente, o ideal é manter uma aceleração constante do veículo, sempre em uma marcha baixa - em primeira ou segunda. Nada de fazer trocas de marchas, e tente trafegar com o automóvel em linha reta, sem virar o volante desnecessariamente.

Mantenha velocidade constante com o motor trabalhando entre 2.800 e 3.000 rpm — para evitar entrada de água no escapamento. Em carros automáticos, use marcha reduzida, caso haja essa opção.

Tente não tirar o pé do acelerador nem frear. Não faça acelerações fortes, já que a onda que você vai formar com o deslocamento pode entrar no compartimento do motor do seu e de outros veículos.

E cuidado ao ir atrás de outro veículo que esteja "abrindo caminhos'' já que, se ele parar, você correrá o risco de ficar à deriva.

O que fazer se estiver no meio da água?

Se você está preso, o ideal é solicitar um reboque e levar logo o automóvel em uma oficina de confiança ou na concessionária. Evite ligar o carro, pois não se sabe se entrou água no motor.

Confira se seu cartão de crédito ou seguro não inclui o guincho. Por falar em seguro, verifique se a apólice não cobre os danos da enchente, pois há muitos contratos com cobertura para eventos naturais.

Como recuperar um carro de enchente?

Peça ao mecânico para olhar o conjunto propulsor e transmissão. Filtro de ar, sistema de freios e o conjunto da embreagem também devem ser verificados.

Depois, faça uma limpeza interna do carro. Mas é preciso retirar os bancos, tapetes e forros do assoalho, pois a água ou lama que eventualmente ficar acumulada na parte inferior ou nos cantos do piso do carro precisa ser removida. Caso contrário, pode causar mofo, corrosão e mau cheiro.

Recomenda-se, ainda, colocar o carro em um elevador para uma inspeção da parte inferior. Afinal, detritos, galhos e outros objetos que estavam escondidos na enchente podem ter se enroscado na mangueira de freio, sob o escapamento e até no meio das molas da suspensão.