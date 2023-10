Prêmio UOL Carros: qual marca tem o melhor pós-venda de 2023?

Os leitores do UOL terão a oportunidade de participar da sétima edição do Prêmio UOL Carros. Será o público quem definirá o vencedor da categoria 'Melhor Pós-Venda', dado à montadora que melhor ofereceu bons serviços aos clientes em 2023.

A eleição ficará aberta até às 12h do dia 5 de dezembro, quando será anunciado o vencedor em matéria na página de UOL Carros.

O Prêmio UOL Carros contará ainda com outras 14 categorias, cujos vencedores serão escolhidos por um júri especializado. São elas: "Compacto", "Compacto elétrico", "Sedã", "Sedã elétrico", "SUV compacto", "SUV médio", "SUV premium", "SUV elétrico", "Picape compacta", "Picape média", "Picape grande", "Esportivo", "Destaque do Ano" e "Montadora do Ano".

Um júri técnico composto por relevantes jornalistas do setor automotivo decidirá, entre quatro finalistas, os vencedores através de critérios como design, custo-benefício, tecnologia, conectividade, desempenho e consumo, levando em conta a versão top de linha de cada veículo finalista.

