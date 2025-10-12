De casa de Clooney a cenários de filmes, Milão convida a turistar de carro

Lago di Como Imagem: Rafaela Borges/UOL

Assim, dá para cair na estrada pela manhã, conhecer o local desejado e, na volta, ainda aproveitar a noite e a gastronomia de Milão. Mas, se o principal objetivo da estadia na cidade forem as road trips, procure evitar os hotéis do centro histórico.

Isso porque, na região, há áreas em que diversos tipos de carros não podem circular. Além disso, os estacionamentos são caríssimos. O ideal é procurar hospedagem mais distantes das regiões próximas à Catedral de Milão e ao Quadrilátero da Moda, como em Navigli, ao sul (com ótimas opções de hotéis descolados, além de ser um epicentro da vida noturna de Milão).

Já quem opta por ficar em áreas fora do centro pode acessar essa área de Uber ou táxi em até 25 minutos. Além disso, evitará trânsito pesado e ruas de baixa velocidade para chegar mais rapidamente às rodovias que levam aos destinos desejados.

Lago di Garda Imagem: Rafaela Borges/UOL

Em Navigli, o luxuoso Magna Pars l'Hotel à Parfurm tem diárias a 300 euros (cotações para novembro) e estacionamento a 25 euros por dia (bem abaixo da média de 60 euros do centro histórico). Já o NH Milano Congress Center tem fácil acesso a rodovias que levam aos destinos das road trips (180 euros e 5 euros de estacionamento por dia).