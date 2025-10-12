De casa de Clooney a cenários de filmes, Milão convida a turistar de carro

Quem gosta de cidades grandes repletas de pontos turísticos e históricos pode se desapontar com Milão, na Itália.
Principalmente quando a comparamos com Roma. Enquanto a capital tem atrações que vão das históricas seculares às religiosas, a outra cidade italiana é mais para quem curte o estilo cosmopolita, moda, gastronomia e vida noturna. E é também uma das melhores bases para fazer bate-e-volta de carro no norte da Itália.
Para os viajantes que não curtem mudar de base, a partir de Milão dá para visitar locais icônico não apenas de sua região, a Lombardia, mas também de Piemonte, Emília-Romanha, Vêneto e Ligúria. Há diversos locais que estão até duas horas e meia da cidade.
Assim, dá para cair na estrada pela manhã, conhecer o local desejado e, na volta, ainda aproveitar a noite e a gastronomia de Milão. Mas, se o principal objetivo da estadia na cidade forem as road trips, procure evitar os hotéis do centro histórico.
Isso porque, na região, há áreas em que diversos tipos de carros não podem circular. Além disso, os estacionamentos são caríssimos. O ideal é procurar hospedagem mais distantes das regiões próximas à Catedral de Milão e ao Quadrilátero da Moda, como em Navigli, ao sul (com ótimas opções de hotéis descolados, além de ser um epicentro da vida noturna de Milão).
Já quem opta por ficar em áreas fora do centro pode acessar essa área de Uber ou táxi em até 25 minutos. Além disso, evitará trânsito pesado e ruas de baixa velocidade para chegar mais rapidamente às rodovias que levam aos destinos desejados.
Em Navigli, o luxuoso Magna Pars l'Hotel à Parfurm tem diárias a 300 euros (cotações para novembro) e estacionamento a 25 euros por dia (bem abaixo da média de 60 euros do centro histórico). Já o NH Milano Congress Center tem fácil acesso a rodovias que levam aos destinos das road trips (180 euros e 5 euros de estacionamento por dia).
A locação do automóvel pode ser feita na chegada a Milão, tanto no aeroporto de Malpensa quanto no de Linate. Se quiser curtir alguns dias sem carro na cidade, há boas opções também na estação central de trem. Consulte sites como Rentcars e Rental Cars para conferir preços e reputação das locadoras.
As rodovias da Itália têm pedágio. A cobrança é por quilômetros rodados. Retira-se um ticket ao entrar na estrada, que deve ser validado na saída para a cidade visitada. Pague com cartão de crédito com função de aproximação. É a melhor maneira. Os de débito de contas internacionais (C6, Wise, Nomad, Santander, etc) nem sempre funcionam.
Lago di Como
É um dos destinos mais sofisticados do norte da Itália, com hotéis renomados e vilas que têm diversos famosos e bilionários do jet set internacional entre seus proprietários. Entre elas está a que pertenceu a Versace e a de George Clooney.
E por falar em Clooney, em uma vila do Lago di Como foram gravadas sequências de "12 Homens e Outro Segredo", filme do qual o ator é protagonista.
A cidade de Como fica a cerca de 40 minutos de Milão (50 km). Vale visitar o centro histórico e, depois, caminhar até a ponta direita do lago para alugar uma lancha e conhecer as vilas.
Os preços partem de 200 euros, para seis pessoas. Se der tempo, visite também Bellagio, a 30 km e cerca de 50 minutos de Como. A estrada entre os dois locais é belíssima, rodeada por montanhas e com vistas panorâmicas para o lago.
Emilia-Romanha
A região é um misto de gastronomia, automobilismo e carros. Modena (180 km de Milão) é sede da Maserati, tem museu da marca e também restaurantes do mais aclamado chef italiano, Massimo Botura. Sua Osteria Francescana, com três estrelas Michelin, oferece menu a partir de 420 euros. Reserve com antecedência.
Já Maranello (193 km) é a casa da Ferrari, também com um museu da marca. Ainda na linha automotiva, Sant'Agata Bolognese (200 km) é a sede da Lamborghini.
De volta à linha gastronômica, Bolonha (217 km) é considerada um dos melhores locais para se comer na Itália. Mais perto de Milão (129 km), Parma dá nome ao famoso presunto italiano e oferece experiências de degustação desse produto.
Só não tente fazer tudo no mesmo dia. Se o objetivo for mesmo fazer bate-e-volta, escolha um ou dois locais para visitar. Caso contrário, vale mais a pena fazer uma base em Emília-Romanha e, por lá, passar alguns dias.
Lago di Garda
São 139 km e cerca de uma hora e meia de Milão até Sirmione, a porta de entrada do Lago di Garda. Com um centro histórico peculiar, que parece uma ilha quase grudada no continente, tem um castelo, praias, uma caverna e uma vila romana, além de ser um famoso destino de termas.
No lago de águas esverdeadas, vale também conhecer o simpático vilarejo Limone sul Garda, rodeado pelas Montanhas de Garda, que fazem parte dos Alpes Calcários. É conhecida pelos limoeiros usados para limonadas e licores.
Se houver tempo, você pode dar uma volta completa no Lago di Garda em cerca de duas horas e meia. No cenário, estrada com vistas panorâmicas, montanhas e alguns castelos.
Vêneto
Dá para ir de Milão à Veneza? São quase três horas de viagem, mas dá sim. Só que a peculiar cidade de canais merece um pouco mais que esse bate-e-volta. Já Verona é ideal para um programa de um dia.
A romântica cidade tem o anfiteatro romano (Arena di Verona) com constantes apresentações e ruas agitadas, com lojas (das mais populares à alta costura), sorveterias e restaurantes.
E claro que, por motivos óbvios, há inúmeras referências a "Romeu e Julieta", de Shakespeare. O programa mais procurado é a "Casa de Giulietta", uma das atrações mais "pega-turista" da Itália. Isso porque, obviamente Julieta, um personagem ficcional, jamais viveu lá.
Aliás, nem Shakespeare esteve lá, pois nunca foi à Verona. Mas, se você achar mesmo necessário, enfrente a fila repleta de turistas do mundo todo e vá. Ou gaste essa energia para visitar a feirinha da Piazza delle Erbe, bem em frente a Torre dei Lamberti, a Basílica de Santa Anastácia (de arquitetura gótica) e as pontes históricas do Rio Ádige.
Verona está a 170 km de Milão. Se houver tempo, aproveite para ver Mântua, a 40 minutos de distância. Se você leu Shakespere, assistiu alguma das adaptações de Hollywood ou simplesmente conhece a história de "Romeu e Julieta", sabe que essa cidade faz parte da obra. Mas ela vale mesmo é por seu centro histórico.
Ligúria
Você certamente sabe quem é Cristóvão Colombo e possivelmente já ouviu falar de Giuseppe Garibaldi. Um dos maiores nomes da história da Itália, ele também esteve no Brasil para lutar ao lado do Rio Grande do Sul durante a Revolução Farroupilha, em nosso período regencial.
Em Gênova, a 150 km de Milão, você vai aprender mais sobre esses dois grandes nomes de importância fundamental para a história do Brasil. Foi lá que nasceu Colombo, apontado como o primeiro europeu a chegar às Américas (evento que marcaria o início da colonização).
Garibaldi, maior nome da Unificação Italiana, é nativo de Nice, na França, mas passou parte de sua juventude em Gênova, onde trabalhou em navios e desenvolveu suas orientações políticas.
Importante porto europeu, Gênova tem um centro histórico cheio de palácios com arquitetura barroca, Catedral, praças e museus (como o dedicado a Colômbia e à marinha). O nome de sua principal rua? Via Garibaldi.
Mas não é só a capital da Liguria que vale a visita. A charmosa Portofino também está ali, com o magnífico Castelo Brown, em uma colina que oferece vistas deslumbrantes. Por lá, há ainda o maravilhoso conjunto de vilas à beira mar Cinque Terre. Aliás, a Ligúria, banhada pelo Mediterrâneo e na divisa com a França, é conhecida como Riviera Italiana.
Piemonte
Destino obrigatório para os apaixonados por vinhos, Piemonte é a região produtora dos Barolo, Babaresco, Barbera... A uva mais famosa é a Nebbiolo. Ao lado da Sangiovese, é a mais famosa da Itália.
Quem está em Milão pode procurar Piemonte por suas bodegas ou trufas, um patrimônio gastronômico da região. Ou ainda visitar Turim (150 km e uma hora e meia de viagem), que foi a primeira capital da Itália e tem um belo centro com construções de arquitetura barroca, além do maior museu egípcio do mundo.
Turim é também sede da Fiat. Quem curte carros pode visitar o museu Centro Storico, para ver relíquias como o primeiro carro da montadora. Já Lingotto, primeira fábrica da empresa, foi desativada e transformada em centro de compras e galeria de artes.
A Pista 500, que era um circuito de testes, é agora o maior jardim suspenso de Turim. Atrai visitantes de todos os tipos, inclusive para a prática de esportes como caminhada e corrida.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.