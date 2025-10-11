Vale a compra? Ford Bronco Sport fica mais caro e acirra disputa com Jeep

Para economizar R$ 36,5 mil, o consumidor podia até deixar para lá o fato de o Ford ter quase 20 cv a menos do que o modelo da Jeep, e acelerar de zero a 100 km/h em oito segundos - ante os 6,3 segundos do Compass Blackhawk. Porém, agora o Bronco Sport teve o preço reajustado para R$ 270 mil.

Ao mesmo tempo, o Blackhawk 2026 ficou bem mais barato do que o modelo 2025. Agora, sai por R$ 265 mil. Isso sem o desconto que a Jeep sempre costuma dar para compras com CNPJ. É preço de tabela mesmo.

Ao mesmo tempo, a versão mais acessível do Compas com o motor 2.0 a gasolina Hurricane (272 cv, ante os 253 cv do Bronco), Overland, saiu de linha.

Então, de repente, o Bronco Sport já não parece assim tão competitivo. Mas, deixando o Compass para lá, o modelo da Ford é uma opção muito interessante principalmente para quem curte uma vida mais aventureira. Sua tração é 4x4 por demanda, como a do Compass.

Mas, tanto por dentro quanto for fora, o SUV da Ford tem aquele estilo feito para cativar quem curte lazer em estradas de terra - ou, pelo menos, gosta de passar essa impressão. A seguir, confira os principais pontos positivos do modelo. E também os negativos.

Destaques positivos do Bronco Sport