Vale a compra? Ford Bronco Sport fica mais caro e acirra disputa com Jeep

Quando o Ford Bronco Sport 2025 chegou ao Brasil, quatro meses atrás, apostou forte na vantagem competitiva de preço ante o principal concorrente para ganhar mercado.
Na época, com preço sugerido de R$ 260 mil, saía por R$ 36,5 mil a menos do que o Jeep Compass Hurricane Blackhawk. Assim, mesmo com menos potência e desempenho do que o rival, surgia reestilizado e mais equipado, na comparação com a linha 2024, como uma opção muito interessante.
Mas em apenas quatro meses muita coisa mudou. E, de carro que dava um banho no Compass de topo quando o assunto é custo-benefício, o Bronco Sport passou a ser aquele SUV que vem acompanhado da seguinte pergunta: será que vale mesmo a pena?
Para economizar R$ 36,5 mil, o consumidor podia até deixar para lá o fato de o Ford ter quase 20 cv a menos do que o modelo da Jeep, e acelerar de zero a 100 km/h em oito segundos - ante os 6,3 segundos do Compass Blackhawk. Porém, agora o Bronco Sport teve o preço reajustado para R$ 270 mil.
Ao mesmo tempo, o Blackhawk 2026 ficou bem mais barato do que o modelo 2025. Agora, sai por R$ 265 mil. Isso sem o desconto que a Jeep sempre costuma dar para compras com CNPJ. É preço de tabela mesmo.
Ao mesmo tempo, a versão mais acessível do Compas com o motor 2.0 a gasolina Hurricane (272 cv, ante os 253 cv do Bronco), Overland, saiu de linha.
Então, de repente, o Bronco Sport já não parece assim tão competitivo. Mas, deixando o Compass para lá, o modelo da Ford é uma opção muito interessante principalmente para quem curte uma vida mais aventureira. Sua tração é 4x4 por demanda, como a do Compass.
Mas, tanto por dentro quanto for fora, o SUV da Ford tem aquele estilo feito para cativar quem curte lazer em estradas de terra - ou, pelo menos, gosta de passar essa impressão. A seguir, confira os principais pontos positivos do modelo. E também os negativos.
Destaques positivos do Bronco Sport
Dentre as coisas que melhoraram no Bronco Sport, há a nova central multimídia de 12,3 polegadas,que é rápida e cheia de funcionalidades. Tem Android Auto e Apple CarPlay e câmera 360 graus (que o Compass não oferece por enquanto). Traz também muitos sistemas ADAS de assistência à condução, inclusive o novo ACC off-road.
Traz ainda um porta-malas com mais de 400 litros e bem versátil. Dá para abrir apenas o vidro ou toda a tampa. E a capa pode se transformar em uma mesinha, para um piquenique ou um churrasquinho na trilha (os consumidores dos Estados Unidos adoram isso). Vale destacar que o Bronco Sport tem muitas tomadas e entradas USB.
A lista de equipamentos traz, ainda, bancos elétricos com memória e sistema de som premium da Bang & Olufsen. Há aquecimento pra o volante e os bancos da frente, que trazem também sistema de resfriamento.
Mas, apesar de todos esses méritos, o destaque é a dirigibilidade. O Bronco Sport tem uma pegada firme e direção muito precisa. Apesar de o formato da carroceria não ser dos mais aerodinâmicos, o carro vai bem em curvas e em alta velocidade.
Pontos negativos do SUV da Ford
As críticas negativas ao Bronco Sport são, na verdade, difíceis de encontrar. O acabamento, apesar de parecer um pouco espartano, é assim propositalmente. Faz parte da aura aventureira do modelo - e o que vale mesmo é que os materiais são de qualidade e emborrachados, enquanto as peças são bem encaixadas.
O principal ponto negativo só surge quando comparamos o Bronco Sport ao principal rival. O modelo é sensivelmente mais lento do que o Compass Blackhawk. Isso não quer dizer que ele deixe a desejar em situações como subidas e ultrapassagens, por exemplo.
O teto solar elétrico está entre os equipamentos disponíveis. Porém, diferentemente do que ocorre na maioria dos SUVs que têm o equipamento, o do Bronco Sport não é panorâmico. Parece de sedã.
Mas ainda vale a pena levar o modelo, mesmo com a alta de preço?
Para quem coloca versatilidade do porta-malas, conectividade e aspecto off-road acima do desempenho, vale, sim. Afinal, R$ 5 mil não é tanta diferença nessa faixa de preço. As mudanças nos valores deixaram o Ford um pouco menos interessante do que antes mas, ainda assim, uma opção que não se deve descartar.
