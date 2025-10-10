Nova Mitsubishi Triton é referência ao volante, mas tem seus pontos fracos

A nova geração da picape brasileira da Mitsubishi abandonou o nome L200 e agora é apenas Triton. Esta é uma das formas de a montadora comunicar a profunda mudança, informando que, da antiga, nada sobrou.

Encerrados três dos quatro trimestres de 2025, a Triton conseguiu se firmar como quarta força do segmento, abrindo vantagem suficiente para não ser ameaçada por modelos como Fiat Titano e Nissan Frontier. Porém, ainda está em um patamar muito abaixo das três maiores forças do segmento: Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

Mas quais são os pontos negativos da nova Mitsubishi Triton? E quais são as melhores coisas que a picape tem? Confira.