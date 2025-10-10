Assine UOL
Nova Mitsubishi Triton é referência ao volante, mas tem seus pontos fracos

Rafaela Borges
Colunista do UOL
Atualizada em
Antiga L200, Mitsubishi Triton passou por mudanças profundas no disputado mercado de picapes médias
Antiga L200, Mitsubishi Triton passou por mudanças profundas no disputado mercado de picapes médias Imagem: Rafaela Borges/UOL

A nova geração da picape brasileira da Mitsubishi abandonou o nome L200 e agora é apenas Triton. Esta é uma das formas de a montadora comunicar a profunda mudança, informando que, da antiga, nada sobrou.

Encerrados três dos quatro trimestres de 2025, a Triton conseguiu se firmar como quarta força do segmento, abrindo vantagem suficiente para não ser ameaçada por modelos como Fiat Titano e Nissan Frontier. Porém, ainda está em um patamar muito abaixo das três maiores forças do segmento: Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

Mas quais são os pontos negativos da nova Mitsubishi Triton? E quais são as melhores coisas que a picape tem? Confira.

Pontos positivos

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Como em outros modelos da Mitsubishi, dirigibilidade é a melhor coisa que a nova Triton tem. A precisão da direção fica muito acima da média do segmento, e a picape passa segurança em curvas e mudanças de trajetória.

A direção passou a ser elétrica nesta sexta geração. Além disso, a Triton traz assistências importantes para auxiliar no comportamento, como a vetorização do torque.

Também chama a atenção a suavidade do propulsor 2.4 biturbo a diesel de 204 cv e 47,9 kgfm. Trata-se de um motor sem vibração e com baixo nível de ruído. Ele oferece desempenho convincente à Triton.

Em um segmento em que dois dos principais modelos não se caracterizam pela modernidade tecnológica, a nova Triton vem com coisas como sistemas ADAS de assistência à condução, que inclui controlador de velocidade adaptativo. Para aprimorar a segurança, há sete air bags.

O preço não está nem acima, nem abaixo da média. Porém, a Triton tem versões variadas, para atender um público diverso - do trabalho ao lifestyle. Há opções GL manual e automática, exclusivas para produtor rural e com preços sob consulta.

Já o catálogo com preço público sugerido começa em R$ 260 mil, com a versão GLS. A HPE vai a R$ 293 mil e a HPE-S, a R$ 320 mil. A topo de linha é a Katana das fotos que você está venda. Tem tabela de R$ 339 mil.

Pontos negativos

Imagem: Rafaela Borges/UOL

A Ranger se tornou referência no segmento quando o assunto é tecnologia e modernidade. A Triton, que chegou depois, deveria vir ainda mais moderna e tecnológica, certo? Errado! O estilo espartano típico da maioria dos veículos japoneses não permitiu.

Assim, faltam coisas como painel de instrumentos digital, e o multimídia não é dos mais modernos. Aliás, não há Android Auto sem fio. De acordo com a Mitsubishi, esse problema será resolvido no início de 2026.

O modelo tem ainda freio de estacionamento manual, enquanto algumas rivais já trazem sistema elétrico. Há quem defenda, porém, a ideia de que consumidores de picapes gostam mesmo é de modelos mais espartanos, como a Triton.

Não dá para negar, no entanto, que ela parece defasada tecnologicamente ante a Ranger. Dentre os sistemas ADAS, por exemplo, o leitor de faixas tem apenas função de correção, sem centralização.

Além disso, são apenas seis velocidades no câmbio automático. Apesar do bom desempenho e do funcionamento eficiente da transmissão, a Triton poderia oferecer mais agilidade (e até economia de combustível) com mais marchas. A picape é feita em Catalão (GO).

