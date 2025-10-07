Leapmotor chega ao Brasil em novembro e exibirá SUVs no Salão do Automóvel

A marca chinesa do grupo Stellantis teve sua chegada confirmada no Brasil. A Leapmotor estreará em novembro de 2025, durante o Salão do Automóvel. O evento ocorrerá entre os dias 22 e 30 do próximo mês, no centro de convenções do Anhembi, na zona norte de São Paulo.
No primeiro momento, dois modelos estão confirmados, ambos SUVs eletrificados. O B10 é elétrico, e deve ficar para 2026. Já o C10 traz a tecnologia que a marca chama de REEV e será o primeiro lançamento. Trata-se de um híbrido que tem o objetivo de manter o motor elétrico sempre funcionando.
Isso porque a bateria de 28 kWh é recarregável na tomada. Porém, há ainda um tanque de gasolina de 50 litros que tem como único objetivo alimentar um gerador para o propulsor a eletricidade. É uma tecnologia semelhante à já utilizada pelo agora fora de linha BMW i3, mas com muito mais autonomia.
Como são os carros
O B10 é um modelo elétrico com 4,52 metros de comprimento, maior que médios como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross. Seu tamanho é semelhante ao do novo Renault Boreal. O entre-eixos é de 2,74 m.
Entre os destaques, há a tela multimídia de 14,6" e um moderno sistema de som. Existem duas versões disponíveis na China, com 180 cv ou 218 cv. Embora a Stellantis não tenha confirmado, a destinada ao Brasil deverá ser a mais potente. Esta tem motor alimentado por bateria de 67 kWh, que pode ser recarregada em estações até 80 KW. De 30% a 80%, são cerca de 20 minutos.
Já o C10 tem porte dos híbridos plug-in mais vendidos do Brasil: BYD Song Plus e GWM Haval H6. São 2,73 metros de comprimento e 2,83 m de entre-eixos. A potência é de 299 cv, que o coloca na média do segmento - que ainda conta com Jaecoo 7 e Caoa Chery Tiggo 8.
Por isso, apesar de a Stellantis não ter antecipado preços, a expectativa é de que ele fique na média do de outros modelos da categoria. O Jaecoo 7 custa entre R$ 230 mil e R$ 250 mil, o Haval H6 PHEV19 é vendido por R$ 245 mil e o Song Plus sai por R$ 250 mil. O Tiggo 8 PHEV é o mais caro: R$ 270 mil.
A chegada da Leapmotor no Brasil
A aposta dos executivos da Stellantis é a experiência do grupo no mercado brasileiro. Junção da FCA com a PSA, tem as marcas Fiat, Jeep, RAM, Peugeot e Citroën.
Esse parentesco, aliás, é a mensagem em destaque no site brasileiro da Leapmotor, já no ar. Ter o conhecimento de uma veterana é uma estratégia já usada pela Geely, que firmou no mercado nacional parceria com a Renault.
No caso da Leapmotor, porém, a conexão vai muito além. A Stellantis adquiriu o controle (51%) da operação internacional da companhia. Além disso, tem participação de 20% na companhia.
A participação na empresa e o controle da operação internacional tiveram como objetivo ganhar competitividade na corrida pela eletrificação. Em 2023, quando o negócio com a chinesa foi fechado, imediatamente a Stellantis já anunciou a chegada da marca ao mercado brasileiro.
Startup fundada em 2015, a Leapmotor produz carros desde 2019. Aos poucos, vai sendo lançada globalmente. A marca já estreou no mercado europeu, com operações em países como Itália e Portugal.
Nesta terça-feira (7), a Stellantis promoveu workshop para empresa e convidados na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, além de divulgar a data de chegada e a importação do B10 (até então, apenas o C10 estava confirmado), convidou parceiros e especialistas em mercado para falar sobre o futuro da eletrificação na companhia.
A tecnologia REEV do C10 é, de acordo com a montadora, a resposta da Stellantis para a transição energética. Além disso, coloca a Leapmotor como protagonista de um novo conceito de mobilidade.
