Leapmotor chega ao Brasil em novembro e exibirá SUVs no Salão do Automóvel

A marca chinesa do grupo Stellantis teve sua chegada confirmada no Brasil. A Leapmotor estreará em novembro de 2025, durante o Salão do Automóvel. O evento ocorrerá entre os dias 22 e 30 do próximo mês, no centro de convenções do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

No primeiro momento, dois modelos estão confirmados, ambos SUVs eletrificados. O B10 é elétrico, e deve ficar para 2026. Já o C10 traz a tecnologia que a marca chama de REEV e será o primeiro lançamento. Trata-se de um híbrido que tem o objetivo de manter o motor elétrico sempre funcionando.

Isso porque a bateria de 28 kWh é recarregável na tomada. Porém, há ainda um tanque de gasolina de 50 litros que tem como único objetivo alimentar um gerador para o propulsor a eletricidade. É uma tecnologia semelhante à já utilizada pelo agora fora de linha BMW i3, mas com muito mais autonomia.